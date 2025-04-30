Ankara baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı 24.035 TL’ye ulaştı. Gıda harcamasına ek olarak konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi temel giderlerin de dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 78.292 TL’ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de 31.142 TL olarak hesaplandı.

Mutfak Enflasyonu Bir Ayda %1,78 Arttı

Gıda fiyatlarındaki yükselişin hız kesmeden devam etmesi, çalışanların bütçesini derinden etkiliyor. Nisan ayında mutfak enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 1,78 oranında arttı. Son 12 aylık değişim oranı yüzde 35,60 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 51,58 olarak gerçekleşti.

TÜRK-İŞ’in verilerine göre, yalnızca son bir ayda dört kişilik bir ailenin mutfak harcamasına 420 TL ek yük bindi. Yılın ilk dört ayında ise bu artış 1904 TL’ye ulaştı.

Asgari Ücretle Geçim İmkânsız

Rapor, yalnızca rakamlardan ibaret değil; aynı zamanda geçim mücadelesi veren milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Araştırmada yer alan değerlendirmeye göre, “Açlık ve yoksulluk sınırı” verileri bir ücret düzeyini değil, haneye girmesi gereken gelir tutarını ifade ediyor. Ancak ülke gerçekleri dikkate alındığında, hanelerin büyük çoğunluğunda tek bir çalışan olduğu ve ek bir gelir kaynağının bulunmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kalınıyor. Bu durumda, mevcut asgari ücretle dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılaması imkânsız hale geliyor.

Gelir Politikalarında Revizyon Şart

TÜRK-İŞ, açıklamasında yalnızca enflasyona bağlı ücret artışlarının yeterli olmadığını vurgulayarak, çalışanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gelir politikalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Raporda, “Yoksulluğun azaltılması ve giderek ortadan kaldırılması için, ücretlerin yalnızca fiyat artışlarına göre değil, insanca yaşama koşullarını sağlayacak düzeyde belirlenmesi zorunludur” ifadelerine yer verildi.