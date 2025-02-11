Balsu Gıda halka arzı için 12, 13 ve 14 Şubat 2025 tarihlerinde talep toplanacak. Halka arzı stratejik bir adım olarak gördüklerini belirten Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, “Halka arz geliriyle işletme sermayesini güçlendirirken, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarımıza da kaynak sağlayacağız. 2027 yılına kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 3,1 milyar TL’lik yatırımı hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük sanayi şirketleri ve ihracatçıları arasında yer alan Balsu Gıda, halka arzında talep toplama tarihleri 12, 13 ve 14 Şubat 2025 olarak belirlendi. Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde toplam 45 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek olan halka arzda pay başına 17,57 TL sabit fiyatla talep toplanacak. Toplam 278 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın yaklaşık 4,9 milyar TL büyüklükte olması hedefleniyor.

Balsu olarak orta ve uzun vadede dünya fındık pazarında liderliğe doğru istikrarlı bir çizgide büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, halka arzın, bu hedeflerine ivme kazandıracak önemli bir adım olduğunu belirtti. Balsu Gıda’nın fındık endüstrisindeki konumunu anlamak için öncelikle global pazara bakmanın önemine dikkat çeken Anbarlılar, şöyle konuştu: “Türkiye dünyada fındık piyasasına yön veriyor diyebiliriz. Dünyada fındık üretimi her yıl ortalama 1,2 milyon civarında gerçekleşiyor. Türkiye ortalama 750 bin ton fındık üretimi ile dünya üretiminin %65’ini tek başına gerçekleştiriyor. Ülkemiz ihracatta da oldukça güçlü bir oyuncu. 2024 yılında Türkiye’den gerçekleştirilen fındık ihracatı 320 bin tonu aşarak değer olarak 2,6 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz yıla kıyasla miktar olarak %14, değer bazında ise %42 oranında bir artış gerçekleşti. Türkiye, hem üretimde hem ihracatta dünyada açık ara pazar lideri olarak konumlanıyor.

Balsu Gıda, dünya fındık endüstrisinin en büyük kuruluşlarından biri

Fındığın işlenmesi ve katma değerli hale getirilmesi de önemli bir konu. Ülkemiz bu açıdan da örnek bir seviyede. Türk fındık işleme endüstrisinin hem kalite hem de sahip olduğu ileri teknolojiyle dünyanın açık ara en iyi endüstrisi diyebiliriz. Balsu Gıda olarak biz de bu endüstrinin en büyük şirketlerinden biriyiz. Şirketin temelleri 1980’li yıllara dayanmakta olup üreticilerden aldığımız kabuklu ve iç fındıkları, 46 yıldır doğal veya işlenmiş olarak iç ve dış pazardaki çikolata ve şekerleme başta olmak üzere gıda endüstrisine satıyoruz. Çok uluslu çikolata üreticileri ve üretiminde fındık ürünlerini yarı mamul olarak kullanan gıda üreticilerine sağladığımız tedarik ile küresel ölçekte bir fındık sanayii şirketi konumundayız. Hendek yerleşkemizde bulunan fındık kırım ve işleme tesisimizde kavrulmuş ve beyazlatılmış fındık, fındık ezme, granül fındık ve fındık unu üretimi yapıyoruz. Ayrıca Ordu’da da fındık kırım tesisimiz, depo ve lojistik hatları bulunuyor. 2023 fındık sezonu itibarıyla günlük 900 tondan fazla fındık kırma, 500 tondan fazla iç fındık natürel seçme ve 160 ton kavurma kapasitesine sahibiz. Son yaptığımız yatırımlarla 2023 sene sonu itibarıyla yaklaşık 35 bin ton (iç ve kabuklu fındık toplam) kabuklu karşılığı depolama kapasitesine ulaştık.”

Fındık endüstrisinin en büyük kuruluşlarından biri olduklarına dikkat çeken Anbarlılar, "Dünyadaki üretici ülkelerin 2023 yılı rekolteleri, Balsu üretiminin altında kalıyor. Bu durum bizi aynı zamanda dünyanın da en büyük ikinci fındık işleyicisi konumuna taşıyor. En büyük ihracat pazarımız Batı Avrupa ülkeleri olup Almanya, İtalya, Fransa, Belçika, İsviçre, İspanya, Polonya, Avusturya , ABD ve Kanada güçlü olduğumuz pazarların başında geliyor.. 2024 yılını başarılı bir performansla tamamladık. 2023 yılında satış hacmimizi (iç fındık karşılığı) 40 milyon kg, satış hasılatını ise 10 milyar TL üstünde gerçekleştirmeyi başardık. 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 2023 yılının aynı dönemine göre satış hacmini yüzde 64 ve net satış tutarını yüzde 91 oranında artırdık. 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde ihracatımızın toplam satışlara oranı ise yüzde 43,8 oldu” dedi.

“Şili’de ülkemizdeki gibi modern bir fındık işleme tesisi kurmayı planlıyoruz”

2027 yılına kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 3,1 milyar TL’lik yatırımı hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıklayan Anbarlılar, halka arz geliriyle işletme sermayesini güçlendirirken, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarına da kaynak sağlayacaklarını belirtti. Yurt dışında Şili’ye odaklandıklarına dikkat çeken Anbarlılar, “Şili’de ülkemizdeki gibi modern bir fındık işleme tesisi kurma planımız da bulunuyor. Bu yatırımımız tamamlandığında Güney Amerika fındık pazarındakini varlığımızı da güçlendireceğiz” diye konuştu.

“Fındık kabuğundan aktif karbon üretimi ile katma değer yaratmayı hedefliyoruz”

Fındık kabuğu ile ülkemiz için katma değer yaratacak bir proje üzerinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Anbarlılar, “Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması açısından stratejik öneme sahip olan aktif karbon üretimi projemiz olacak. Ülkemizde uzun yıllardır aktif karbon üretimi girişimleri olmasına rağmen, üretim sürecindeki teknik zorluklar, hammadde teminindeki süreklilik ve finansal güç gerekliliği gibi faktörlerden dolayı seri üretim gerçekleşmiyor. TÜİK verilerine göre ülkemizde aktif karbon yüzde 99 oranında ithal ediliyor. Bu proje ile ihracatçı kimliğimizin yanına kendimize ithalatı azaltma misyonu ekledik. Balsu Gıda olarak üretimimizden kaynaklı elimizde oluşan fındık kabuğunu özel ekipmanlarla aktif karbona dönüştürmeyi ve ülkemize bu alanda katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Aktif karbon su arıtma, hava filtreleme, yiyecek ve içecek üretimi, gaz, maden, ilaç endüstrileri ve savunma sanayii gibi sektörlerde yaygın bir şekilde kullanılıyor ve önümüzdeki dönemde kullanım alanlarının artması bekleniyor. Biz de aktif karbon üretimi için yeni bir fabrika yatırımı yapıyoruz. Haziran 2025 itibarıyla fındık kabuğundan aktif karbon üretimine başlamayı planlıyoruz. Aktif karbon üretiminin çıktılarını da önümüzdeki dönemde değerlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Balsu, ülkemizi global arenada başarıyla temsil eden güzide bir şirket”

Balsu Gıda’nın üretim gücü, sağladığı istihdam, ihracata yaptığı önemli katkı ve dikkat çeken finansal hikayesiyle sermaye piyasaları için oldukça kıymetli bir şirket olduğunu belirten Ziraat Yatırım Genel Müdürü Akın Demirbağ, “Hem yerel ekonomiye hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayan Balsu Gıda, 46 yıldır Türk fındığını dünyayla buluşturarak global arenada ülkemizi de başarıyla temsil ediyor. Ziraat Yatırım olarak böylesi güzide bir şirketin halka arzına liderlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Ülke ekonomisine, şirketimize ve tabi ki yatırımcılara şimdiden hayırlı olmasını dileriz” diye konuştu. Halka arza ilişkin detayları da aktaran Demirbağ, “Toplam 278 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın %60’ının Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %20’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, %20’si de Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi. Şirket 1 yıl süreyle dolaşımdaki pay miktarını artırmayacak, hakim ortak CZ Holding’in de yine 1 yıl süreyle halka arza konu olmayan paylarını satmama taahhüdü bulunmaktadır. Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde halka arz büyüklüğünün %20’sine karşılık gelen fon kullanılacak olup fiyat istikrarı işlemleri İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecektir.” şeklinde belirtti.

“Balsu Gıda sermaye piyasası yatırımcıları için bir değer yatırımı”

Balsu Gıda’nın güçlü yönlerine dikkat çeken İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise şöyle konuştu: “Ülkemiz, dünya fındık pazarının en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunmaktadır. Balsu’nun bu üretimin %50’sinin gerçekleştiği bölgelerde stratejik tesisleriyle faaliyet göstermesi, geniş üretici ağı ve fındık işleme alanındaki bilgi birikimi, premium ürünleriyle küresel çikolata ve şekerleme markalarına tedarik sağlaması Balsu’nun güçlü yönlerini oluşturmaktadır. Bununla birlikte Balsu’nun yatırımına başladığı ve ithal ikamesi sağlayacak stratejik nitelikteki aktif karbon üretimi – satışı ile birlikte elektrik üretim ve satış imkanı, Şili’deki ilk entegre fındık işleme tesisi yatırımları ile ön plana çıkmaktadır. Balsu’nun gerçekleştirdiği yatırımlar ile 2031 yılına kadar vergiden büyük oranda muaf olması, döviz bazlı gelirlerle kur riskine karşı direnç sağlama kapasitesi ve uluslararası büyüme stratejileriyle desteklenen güçlü finansal yapısı, güçlü müşteri profili ve ortaklık yapısı şirketi yatırım için ön plana çıkarmaktadır. Balsu’nun sektörünün lideri olması ve sektörde halka açılacak ilk firma olması, kurumsal bir yönetime sahip olması nedeniyle sağladığı güveni sermaye piyasaları için önemli buluyoruz. Halka arz sonrası da gerek yatırımcı sunumları ve analist toplantıları gerekse de saha ziyaretleri ile değerin görünmesini sağlayacak bir yönetim anlayışının mevcut olduğunu görmekteyiz. Şunu önemle vurgulamak gerekir ki Balsu Gıda sermaye piyasası yatırımcıları için bir değer yatırımı. Şirketin mevcut faaliyetlerine ek olarak Sakarya’daki Hendex olarak ifade edilen aktif karbon yatırımı ile Şili’deki entegre tesis yatırımlarının sağlayacağı potansiyele inanan ve ortak olmak isteyen yatırımcılar için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.