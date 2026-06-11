Üstelik çiftçiler, iç piyasada "Salihli kirazı" adıyla satılan ürünlerin aslında gerçek Salihli kirazı olmadığı konusunda tüketicileri uyarıyor.

Dünya Sofralarının Gözdesi: Salihli Ziraat 900

Manisa’nın yüksek rakımlı kiraz bahçelerinde, resmi adıyla "Salihli Ziraat 900" olarak tescillenen coğrafi işaretli kirazın hasat dönemi başladı. Kendine has uzun sapı, iri kalibresi, yüksek dayanıklılığı ve eşsiz aromasıyla başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya pazarlarında yoğun talep gören bu özel ürün, bu yıl hava şartlarının elverişli gitmesi sayesinde yüksek rekolteyle yüzleri güldürdü. Ancak yüksek rekolte, ne yazık ki üreticinin cebine yansımadı.

Fiyatlar Çakıldı: "İki Dudak Arasındayız"

Sezona kilogramı 200 TL’den hızlı bir giriş yapan Salihli kirazı, kısa süre içinde 130-150 TL bandına kadar geriledi. Geçtiğimiz yıl rekor azlığı nedeniyle 250-400 TL arasında alıcı bulan kirazdaki bu ani düşüş, üreticilerin tepkisine yol açtı.

Çamurhamam Mahalle Muhtarı ve kiraz üreticisi Atakan Oğuz, yaşanan fiyat politikasındaki çelişkiyi şu sözlerle özetledi:

"200 liradan 150 liraya düşmesinde bir mantık hatası yok mu? Bu kiraz dalından tek tek el emeğiyle toplanıyor. İlacı, sulaması büyük maliyet. Çiftçinin emeğinin iki tane ihracatçının iki dudağının arasına bırakılmasını vicdanlara bırakıyorum."

Ürünün soğuk hava depolarında saklanamadığı için acilen elden çıkarılması gerektiğini belirten Oğuz, tüccarların bu durumu fırsat bilerek fiyatları aşağı çektiğini vurguladı.

Tüketicilere Büyük Uyarı: "O Kiraz, Salihli Kirazı Değil!"

İstanbul gibi metropol kentlerde pazar tezgahlarını süsleyen ve 700-750 TL’ye kadar fırlayan "Salihli Kirazı" etiketleri hakkında da üreticilerden ciddi bir uyarı geldi. Gerçek Salihli kirazının neredeyse tamamının ihraç edildiğini belirten üreticiler, iç piyasada bu ürünü bulmanın imkansıza yakın olduğunu söylüyor.

Asıl Gerçek Ne? Pazarlarda yüksek fiyatlara satılan ürünler, aslında Salihli kirazının tozlaşmasını ve oluşmasını sağlayan, "çeşit kiraz" olarak adlandırılan kısa saplı türler.

Üretici Ender Aygün: "Bizim buralarda 'çeşit' diye ucuza sattığımız kirazları, büyükşehirlerde vatandaşlara 'Salihli kirazı' diye fahiş fiyatlara satıyorlar. Hem bizim emeğimiz çalınıyor hem de halkımız yanıltılıyor."

Genç çiftçiler ve bölge üreticileri, maliyetlerin altında ezildiklerini belirterek yetkililerden hem fiyat istikrarsızlığına hem de iç piyasadaki bu isim aldatmacasına karşı acil bir açıklama ve müdahale bekliyor.