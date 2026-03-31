Rapora göre, sektörün toplam aktif büyüklüğü şubat sonunda 48 trilyon 870 milyar 770 milyon lira olarak kaydedildi. Bu, 2025 yıl sonuna göre 1 trilyon 923 milyar 972 milyon liralık bir artış anlamına geliyor.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 24 trilyon 217 milyar 659 milyon lira, menkul değerler ise 7 trilyon 89 milyar 280 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. 2025 yılı sonuna göre toplam aktif yüzde 4,1, krediler toplamı yüzde 4,7, menkul değerler toplamı ise yüzde 1,1 oranında artış gösterdi. Kredilerin takibe dönüşüm oranı ise şubatta yüzde 2,59 olarak kaydedildi.

Bankaların kaynakları arasında en büyük payı oluşturan mevduat ise 2025 yılı sonuna göre yüzde 3,9 artarak 28 trilyon 295 milyar 145 milyon liraya ulaştı. Özkaynak toplamı da aynı dönemde yüzde 4,5 artışla 4 trilyon 342 milyar 944 milyon lira olarak hesaplandı.

Sektörün sermaye yeterliliği standart oranı şubat itibarıyla yüzde 16,8 oldu.