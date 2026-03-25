Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin borsa yatırımı ve yakında halka arz edileceği öne sürülen şirketler üzerinden mağdurları ikna ederek para topladığı tespit edildi. Şüphelilerin güven kazanmak amacıyla başlangıçta küçük meblağlar için kâr sağlanmış gibi gösterdiği, bir süre ödeme yaptıktan sonra ise daha yüksek tutarlarda para talep ederek dolandırıcılık gerçekleştirdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bu süreçte çok sayıda şirket hesabı kullandığı ortaya çıkarıldı.

Operasyon, 24 Mart 2026 itibarıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.