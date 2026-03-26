İskontolu Satış ve Arz Baskısı Hisseleri Aşağı Çekti

Koç Holding (KCHOL), sahip olduğu 40 milyon nominal değerli Tüpraş (TUPRS) payını, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle 9,32 milyar TL karşılığında elden çıkardı. İşlemin pay başına 233 TL seviyesinden gerçekleşmesi, hissenin son kapanış fiyatına oranla yaklaşık %7 oranında bir iskonto içermesi nedeniyle piyasada satış baskısını tetikledi.

Hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleşen bu hacimli satış, piyasadaki arz miktarını artırırken Tüpraş hisseleri TSİ 11:15 itibarıyla %3,8 ekside işlem görmeyi sürdürdü.

Analistler: "Kısa Vadeli Arz Baskısı Olağan"

Piyasa uzmanları, satışın hisse üzerindeki etkilerini şu şekilde değerlendirdi:

Global Menkul Değerler: Satışın yarattığı arz yönlü baskı nedeniyle haberi hisse performansı açısından "sınırlı olumsuz" olarak nitelendirdi.

Deniz Yatırım: İskontolu satışın kısa vadeli bir geri çekilme yaratmasının doğal olduğunu belirtirken; artan halka açıklık oranının (%48,9) ve likiditenin orta vadede hisseye ilgiyi canlı tutabileceğine işaret etti.

Koç Holding Tarafında Görünüm Pozitif

Tüpraş hisselerindeki düşüşün aksine, bu satıştan yaklaşık 210 milyon dolar nakit girişi sağlayan Koç Holding hisseleri aynı saatlerde %1,6 artıda seyretti. Holding, portföy optimizasyonu kapsamında gerçekleştirdiği bu işlem sonrasında Tüpraş’taki toplam (doğrudan ve dolaylı) payını %50,7 seviyesinde koruyarak hakim ortak pozisyonunu devam ettiriyor.