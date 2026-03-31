Şirketten yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 2025 yılı dönem kârının durumu ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, şirketin finansal tabloları ve yasal kayıtları çerçevesinde dağıtılabilir kâr oluşmadığı tespit edildi.

Pegasus Hava Taşımacılığı’nın yönetim kurulunun 4 Mart 2026 tarihli kararı doğrultusunda, pay sahiplerinin daha önce incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosunda da dağıtılabilir kârın oluşmadığı belirtildi. Genel kurulda yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin dağıtılabilir kâr bulunmadığı oyçokluğuyla kabul edildi.