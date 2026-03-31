Erdoğan, bu teknolojiyle birlikte veri hızının mevcut sistemlere göre yaklaşık 10 kat artacağını belirtti.
Konuşmasında dijitalleşmenin artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken Erdoğan, özellikle siber güvenliğin önemine işaret etti. Günümüzde ülkelerin gücünün sadece fiziki sınırlarla değil, veri yönetimi ve dijital altyapı kapasitesiyle de ölçüldüğünü ifade eden Erdoğan, “Verinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde zafiyet vardır” mesajını verdi.
Türkiye’nin son yıllarda dijital altyapı yatırımlarında önemli bir mesafe kat ettiğini söyleyen Erdoğan, fiber ağ uzunluğunun yüzbinlerce kilometreye ulaştığını, internet ve mobil abone sayılarında büyük artış yaşandığını dile getirdi. Bu altyapının 5G’ye geçişte kritik rol oynadığını belirten Erdoğan, yerli ve milli teknolojilerin kullanım oranının da kademeli olarak artırılacağını söyledi.
5G’nin ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Erdoğan, ilk etapta tüm il merkezlerinde hizmete alınacak sistemin iki yıl içinde Türkiye’nin tamamında kullanılabilir hale geleceğini açıkladı.
Yeni nesil teknolojiyle birlikte hayatın birçok alanında köklü değişiklikler bekleniyor. 5G; yüksek hız, düşük gecikme ve aynı anda milyonlarca cihazın bağlantı kurabilmesi gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Bu sayede sanayide üretim süreçleri hızlanacak, sağlıkta uzaktan müdahale imkânları gelişecek, ulaşımda akıllı sistemler yaygınlaşacak ve eğitimde dijital uygulamalar daha etkin kullanılacak.
Ayrıca 5G’nin sunduğu altyapı sayesinde nesnelerin interneti, yapay zekâ ve akıllı şehir uygulamalarının da ivme kazanması bekleniyor. Yetkililer, bu dönüşümün Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracağını ve yeni iş modellerinin önünü açacağını ifade ediyor.
Türkiye’nin 5G hamlesi, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir eşik olarak değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde teknoloji, ekonomi ve günlük yaşamda etkilerinin daha belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor.
İşte 5G ile Türkiye’de hayatı ve işleyişi etkileyecek başlıca değişiklikler:
- İletişim Hızı: 5G ile veri aktarım hızı 10 kat artacak; saniyede 2 gigabit hız mümkün olacak.
- Düşük Gecikme Süresi: Mevcut 4-5G’de 30-40 milisaniye olan gecikme süresi, 5G ile 1 milisaniyeye kadar düşecek.
- Yüksek Cihaz Kapasitesi: Kilometre kare başına milyonlarca cihaz aynı anda kesintisiz ve güvenli biçimde bağlanabilecek.
- Nesnelerin İnterneti (IoT) Verimliliği: Akıllı şehirler, sanayi ve tarımda cihazlar arası bağlantı daha hızlı ve güvenli olacak.
- Sabit Kablosuz Erişim: Fiber altyapısı olmayan bölgelerde fiber hızına yakın internet deneyimi sunulacak.
- Sanal Ağlar: Aynı altyapı üzerinde farklı sektörlere özel sanal ağlar kurulabilecek; sağlık, üretim, lojistik ve güvenlik gibi alanlarda özel hizmetler sağlanacak.
- Uçtan Uca Veri İşleme: Veriler, merkeze gitmeden kaynağa en yakın noktada işlenebilecek, karar alma ve tepki süreleri kısalacak.
- Mobil ve Dijital Hizmetler: Bekleme süreleri azalacak, gigabit hızları artacak; evde, işte veya hareket hâlindeyken daha güçlü bağlantı sağlanacak.
- Sanayi ve Üretim: Fabrikalar ve organize sanayi bölgelerinde daha çevik ve verimli üretim mümkün olacak, yüksek katma değerli üretim artacak.
- Yeni İş Modelleri: KOBİ’lerden büyük sanayi kuruluşlarına kadar yeni iş fırsatları ve modelleri hayata geçirilebilecek; ulusal markaların rekabet gücü artacak.
- Sağlık Uygulamaları: Uzaktan müdahale imkânları gelişecek; doktorlar yüzlerce kilometre öteden ameliyat yapabilecek, hastalar anlık izlenebilecek.
- Ulaşım ve Trafik: Araçlar, altyapı ve trafik sistemleri gerçek zamanlı veri paylaşacak, yollar daha güvenli hâle gelecek.
- Eğitim: Artırılmış gerçeklik, sanal laboratuvar ve simülasyon uygulamalarıyla eğitimde interaktif ve gerçek zamanlı deneyimler artacak.
- Tarım: Akıllı tarım uygulamalarıyla daha sürdürülebilir ve yüksek verimli üretim sağlanacak.
- Kamu ve Akıllı Şehirler: Enerji, su ve ulaşım sistemleri milyonlarca sensörle anlık yönetilebilecek.
- Güvenlik ve Siber Savunma: Şebeke dilimleme ve uç bilişim sayesinde kolluk kuvvetleri ve kritik sistemler daha hızlı, güvenli ve öngörülebilir şekilde çalışacak.