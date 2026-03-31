Erdoğan, bu teknolojiyle birlikte veri hızının mevcut sistemlere göre yaklaşık 10 kat artacağını belirtti.

Konuşmasında dijitalleşmenin artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken Erdoğan, özellikle siber güvenliğin önemine işaret etti. Günümüzde ülkelerin gücünün sadece fiziki sınırlarla değil, veri yönetimi ve dijital altyapı kapasitesiyle de ölçüldüğünü ifade eden Erdoğan, “Verinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde zafiyet vardır” mesajını verdi.

Türkiye’nin son yıllarda dijital altyapı yatırımlarında önemli bir mesafe kat ettiğini söyleyen Erdoğan, fiber ağ uzunluğunun yüzbinlerce kilometreye ulaştığını, internet ve mobil abone sayılarında büyük artış yaşandığını dile getirdi. Bu altyapının 5G’ye geçişte kritik rol oynadığını belirten Erdoğan, yerli ve milli teknolojilerin kullanım oranının da kademeli olarak artırılacağını söyledi.

5G’nin ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Erdoğan, ilk etapta tüm il merkezlerinde hizmete alınacak sistemin iki yıl içinde Türkiye’nin tamamında kullanılabilir hale geleceğini açıkladı.

Yeni nesil teknolojiyle birlikte hayatın birçok alanında köklü değişiklikler bekleniyor. 5G; yüksek hız, düşük gecikme ve aynı anda milyonlarca cihazın bağlantı kurabilmesi gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Bu sayede sanayide üretim süreçleri hızlanacak, sağlıkta uzaktan müdahale imkânları gelişecek, ulaşımda akıllı sistemler yaygınlaşacak ve eğitimde dijital uygulamalar daha etkin kullanılacak.

Ayrıca 5G’nin sunduğu altyapı sayesinde nesnelerin interneti, yapay zekâ ve akıllı şehir uygulamalarının da ivme kazanması bekleniyor. Yetkililer, bu dönüşümün Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracağını ve yeni iş modellerinin önünü açacağını ifade ediyor.

Türkiye’nin 5G hamlesi, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir eşik olarak değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde teknoloji, ekonomi ve günlük yaşamda etkilerinin daha belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor.

İşte 5G ile Türkiye’de hayatı ve işleyişi etkileyecek başlıca değişiklikler: