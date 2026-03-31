Antalya’da düzenlenen ExploRe & ReConnext Global (Re) Insurance Summit kapsamında gerçekleştirilen “Istanbul: A Financial Center” başlıklı panelde konuşan Neciboğlu, bu alandaki büyümenin yalnızca finansal sistemler için değil, ekonomik dayanıklılık ve risk yönetimi açısından da kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Panelde, katılım sigortacılığının gelişim süreci, sektördeki dönüşüme uyum süreci ve geleceğe dair sunduğu fırsatlar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Neciboğlu, doğru stratejilerle desteklendiğinde katılım sigortacılığının hem sektörün büyümesine hem de finansal sistemin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Neova Sigorta, Türkiye’yi ICISA’da Temsil Edecek

Öte yandan, Neova Sigorta, kredi sigortası ve kefalet alanında uluslararası şirketleri bir araya getiren International Credit Insurance & Surety Association (ICISA)’ya üye olarak Türkiye’yi temsil eden ilk sigorta şirketi oldu. Hollanda merkezli ICISA, Swiss Re ve Munich Re gibi küresel liderleri çatısı altında toplarken, kredi sigortası ve kefalet alanında faaliyet gösteren şirketler için önemli bir referans platformu olarak kabul ediliyor.

Neova Sigorta’nın üyeliği, şirketin uluslararası sigorta ve reasürans ekosistemiyle daha yakın temas kurmasını sağlayacak. ICISA çatısı altında yer almak, teknik bilgi paylaşımı, veri erişimi ve uluslararası iş birlikleri açısından yeni fırsatlar sunarken, şirketin küresel gelişmeleri yakından takip etmesine ve Türkiye’nin potansiyelini daha görünür kılmasına imkân tanıyor.

Neciboğlu, üyeliğin Neova Sigorta için küresel konumunu güçlendiren stratejik bir adım olduğunu belirterek, Türkiye’yi bu platformda temsil etmenin getirdiği sorumluluğun bilincinde olduklarını vurguladı. Süreç, 2024 yılında Atina’da aday üyelikle başlamış, resmi üyeliğin ardından şirket 20-23 Nisan tarihlerinde Barselona’daki ICISA toplantısına da katılarak uluslararası temsilini sürdürecek.

Neova Sigorta’nın ICISA üyeliği, özellikle finansal yapı, sermaye yeterliliği ve pazardaki konumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak gerçekleşti. Şirket, bu adım sayesinde reasürans ilişkilerini güçlendirmeyi, uluslararası iş birliklerini artırmayı ve katılım sigortacılığı alanındaki uzmanlığını küresel kefalet ve ticari alacak sigortası ekosistemiyle entegre etmeyi hedefliyor.