Projeye verilen “ÇED Olumlu” kararının iptali talebiyle açılan dava, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, davacının bu davayı açmak için hukuki ehliyete sahip olmadığına hükmetti.

Mahkeme kararında; söz konusu maden projesinin, iddia edildiği gibi Çanakkale ve Eskişehir illerini kapsayan entegre bir proje olmadığı, bağımsız bir proje olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca Eskişehir’deki Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni’ne yönelik çevresel etkilerin, daha önce yürütülen ve yargı denetiminden geçerek kesinleşen ayrı bir ÇED süreci kapsamında ele alındığı belirtildi.

Bu gerekçelerle dava reddedilirken, karar için Danıştay’a temyiz yolu açık bırakıldı.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada, madencilik faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde devam ettiği ifade edildi.

Gelişmenin ardından Türk Altın İşletmeleri hisseleri gün içinde yaklaşık %5,7 değer kaybetti