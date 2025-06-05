RTK, FRANSIZ SEYAHAT LİDERİYLE TÜRKİYE TURİZMİNDE YENİ BİR ÇAĞ AÇIYOR

Avrupa’nın önde gelen seyahat acentesi grubu RTK international, Fransa'nın en büyük seyahat ağı TourCom’a ortak oldu. Bu stratejik ortaklık, yalnızca Avrupa’daki ağın genişlemesi açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin turizmdeki payını artırma hedefi açısından da büyük önem taşıyor.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ACENTE İTTİFAKI KURULDU

RTK, TourCom’daki yüzde 34’lük hisse alımıyla Avrupa’daki etkisini daha da güçlendirdi. Fransa’da bin 200 seyahat acentesini bünyesinde barındıran TourCom ile yapılan iş birliği sayesinde, merkezi Almanya, Burghausen'de bulunan RTK/RTG Group’un yıllık konsolide cirosu 6 milyar Euro’yu ulaşıyor. Toplamda 3 bin 900 seyahat acentesiyle Avrupa'nın en büyük turizm ittifakı doğmuş oldu. Fransa’da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve sürekli genişleyen TourCom, bugün 80’in üzerinde destinasyonda aktif olarak yer alıyor. 2003 yılında kurulan RTK international ise, 11 Avrupa ülkesinden 2 bin seyahat acentesini bünyesinde toplayarak etkileyici bir uluslararası büyüme yakalamış durumda. RTK international’ın amacı, özellikle orta ölçekli seyahat acentelerinin bağımsızlıklarını kaybetmeden güçlü iş birliğinin avantajlarına erişmelerini sağlamak.

BÖSL: YENİ ORTAKLIK, ULUSLARARASI BÜYÜME STRATEJİMİZİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

RTK international'ın Strateji ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Bösl, “TourCom ile olan iş birliğimizi bir adım öteye taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yeni ortaklık, uluslararası büyüme stratejimizin önemli bir parçası ve Avrupa seyahat pazarında daha güçlü bir varlık göstermemizi sağlayacak. Seyahat acentelerimiz, tur operatörleri ve tüm hizmet sağlayıcılar için daha geniş olanaklar sunacak bu yapı, sektörde iş birliğini güçlendirecek. Avrupa genelinde kurduğumuz bu entegre ağ, Türkiye gibi önemli destinasyonların daha etkin tanıtılmasına ve satışların artmasına katkı sağlayacak.”

BARANER: TÜRKİYE’YE YENİ BİR SATIŞ HAMLESİ

RTK international’in Türkiye temsilcisi Hüseyin Baraner, "Bu iş birliğinin, sadece şirketler arası değil, ülkeler arası turizm hareketliliğini de kapsayan bir dönüşüm olduğunu belirterek, “Türkiye, Avrupa’nın en cazip ve istikrarlı tatil destinasyonlarından biri. Fransa gibi potansiyeli yüksek bir pazarda Türk turizminin daha güçlü temsil edilmesi için yoğun bir çaba göstereceğiz. Fransız acenteler artık Türkiye’yi daha kapsamlı ve kaliteli şekilde tanıtarak satışlarını artırabilecek. RTK olarak onlara içerik, ürün çeşitliliği ve destinasyon bilgisi konusunda her türlü desteği sağlayacağız. Amacımız hem büyük tur operatörlerini hem de bağımsız seyahat acentelerini Türkiye’ye daha fazla misafir göndermeye teşvik etmek. Bu ortaklık, Türkiye'nin Fransa pazarındaki turizm payını büyütme açısından büyük bir fırsat” diye konuştu.

GENİŞLEYEN AVRUPA AĞI TÜRKİYE’YE DESTEĞİNİ ARTIRIYOR

RTK Group; Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Romanya’daki mevcut altyapısıyla birlikte Avrupa çapındaki etkisini genişletiyor. Bu genişleme sürecinde Türkiye, Fransa başta olmak üzere yeni pazarlarda daha görünür olacak. Bu yatırım, Bösl’ün Avrupa çapında güçlü bir turizm ittifakı kurma stratejisinin de bir parçasını oluşturuyor.