Şahinler Holding, üretimde, ihracatta ve turizmde büyümeye devam edecek

Şahinler Holding’in amiral gemisi Megasaray Club Belek'in 30’uncu yılı münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, hem sanayide hem de turizmde yeni yatırımlar yapmaya devam edeceklerini söyledi. Türkiye’nin ilk özel serbest bölgelerinden 3,5 milyar dolar işlem hacmine sahip Avrupa Serbest Bölgesi’nin (ASB) de kurucusu ve işleticisi olduklarını belirten Kemal Şahin, “Turizmde ilk göz ağrımız Megasaray, 30 yaşında. Bu 30 yıllık serüvende, birlikte yol aldığımız partnerlerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 1 Haziran’da Antalya’da ikinci otelimizi hizmete alıyoruz. Yine bu yıl içinde Erciyes’te kış turizmine yönelik bir otel yatırımımızı da hizmete açacağız.

Böylece turizmde Megasaray ve Das 3917 otel markalarımızla büyümeye devam edeceğiz. Ayrıca turizmde tenis başta olmak üzere sportif faaliyetler alanında markalaşan MTA (Megasaray Tenis Akademi) tüm otellerimizde yapısına uygun spor aktivitelerini gerçekleştirecek” dedi. Turizm sektörünün de ihracat gibi Türkiye’ye çok döviz kazandıran sektör olduğunu vurgulayan Kemal Şahin, “Türkiye’nin, yıllık turizm geliri pandemi öncesinde 35 milyar doları aşmıştı. Bu yıl bu rakama yaklaşacağımızı umuyoruz. Megasaray’da ise doluluk oranlarımız pandemi öncesi seviyelerinin çok üstünde seyrediyor” diye konuştu.

TURİZME NEDEN GİRDİK?

Şahinler Holding’in, turizm sektörüne çok erken dönemlerde adım attığını hatırlatan Kemal Şahin, şu bilgileri aktardı: “1980’lerde, tekstil ve hazır giyimde büyürken, Avrupa’daki müşterilerimizin Türkiye’de tatil yapma isteğini ve ülkemizin bu sektördeki potansiyelini gördük. İlk başta bir tur operatörü kurduk. Megasaray’ın arazisi için de devlete müracaat ettik. O dönemde bir anda Birinci Körfez Savaşı çıkınca turizm sıkıntıya girmişti. Arsa talebimiz onaylandığında turizm sektörü zordaydı. Biz yine de vazgeçmedik, tur operatörlüğünü bıraktık ama Megasaray’ı inşa ettik. Aile Kulübü kavramına en uygun otel tasarımı için o dönemde Mimar Tuncay Çavdar ile çalıştık. Öncelikle Almanya olmak üzere Avrupa ağırlıklı misafirlerimizin yapısına, beklentilerine ve kültürüne uygun ayrıca spora önem veren bir aile tesisi ortaya çıkardık. 1992’de hizmete açtık. Kısa sürede Alman misafirlerimizin beğenisini almaya başladık. Özellikle tenise odaklandık, tenis kortlarını çoğalttık. Yıllar içinde başta Altın Anahtar olmak üzere çok sayıda önemli ödüller aldık, turizmin en seçkin ve en değerli listelerine girdik. Müşteri memnuniyetine çok önem verdik ve çok yüksek düzeyde müşteri sadakatine, yüzde 70 gibi repeat oranlarına ulaştık. Öyle ki müşterilerimiz içinde Megasaray’ı 81 kez tercih eden ve toplamda 755 gün tatil yapan misafirlerimiz var. Çok sayıda müşterimiz ise 50 defadan fazla burada tatil yapmış durumda. Megasaray, onlar için zamanla bir Mega Home’a dönüştü. Misafirlerimiz otelimizden ‘My Mega Home’ diye bahseder.”

ANTALYA’NIN BATISINDA YENİ BİR OTEL…

Kemal Şahin, Antalya’daki yeni otel yatırımıyla ilgili de

“1 Haziran’da Konyaaltı’nda Megasaray Westbeach’in açılış heyecanını birlikte yaşayacağız. Yıllardır yüksek memnuniyet oranı ile verdiğimiz turizm hizmetini Antalya’nın en güzel sahil bandına da taşıyoruz. Megasaray Westbeach otelimizi 1 Haziran’da hizmete açıyoruz. 800 yatak kapasitesi ile Konyaaltı bölgesinin en güzel, en kaliteli tesislerinden biri olacak bu otelimizde de müşteri sadakatinde fark yaratacağız. Megasaray’ın kalitesini bu otelimize de taşıyarak bölgenin gelişmesine ciddi katkı sağlayacağız” dedi. Şahin, turizmde yaz ve kış tatiline dönük otelleri arasında özellikle çalışanların lehine bir sinerji de oluşturdukları böylece tam istihdama yol açtıklarını anlattı. Grubun otellerinde spor aktivitelerini düzenleyen Megasaray Tenis Akademisi’nin (MTA) Türkiye’de tenisin gelişmesi ve yaygınlaşması için yetenekli oyunculara destek olduğunu Türkiye Tenis Federasyonu’na da sponsorluk desteği verdiklerini söyleyen Kemal Şahin, şöyle devam etti: “Bugüne kadar 5 kıtadan 10 binin üzerinde sporcu ağırladık. MTA’da bir kısmına burs sağladığımız 40’tan fazla oyuncu yetiştiriyoruz. Ayrıca Türk Milli Tenis Takımı’nın farklı yaş kategorilerinde birçok oyuncusu akademimizde eğitim alıyor. MTA’da yetiştirdiğimiz 6 sporcumuz şuan milli takımda.”

SANAYİDE DE YENİ YATIRIM GELİYOR

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, grup olarak ihracata yönelik üretim yatırımları için de yer arayışında olduklarını açıkladı. 2 milyon metre karelik alanda kurulu ASB’de yer kalmadığını, genişletmek ya da farklı bir yerde yeni bir serbest bölge kurmak için çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Şahin, “Kendi sanayi şirketlerimizin üretim kapasitelerini artırmak için de yeni fabrika yatırımları yapacağız. Bu konuda da yer arayışlarımız devam ediyor. Türkiye, geçen yıl hem tekstilde hem de hazır giyimde çok başarılı bir yıl geçirdi. Ülkemizin tekstil ve hazır giyim ihracatı 30 milyar doları aştı. Bu yıl da ihracatta artış gayet iyi gidiyor. Bizim için sevindirici olan ise grup şirketlerimizin ihracatının neredeyse ikiye katlanması ve Türkiye ihracatının çok üstünde bir artış ivmesi yakalamış olmamızdır” dedi. Kemal Şahin, ihracat odaklı yeni üretim yatırımları ve turizmde yeni otellerle Türkiye’nin döviz gelirlerinin artmasına, ilave istihdam yaratmaya ve dış ticaret açığının azalmasına katkı sağlamanın ayrıca mutluluk verici olduğunu belirtti.

Akşam düzenlenen 30’uncu yıl kutlama seremonisinde Kemal Şahin yerli ve yabancı misafirlere yaptığı konuşmada katılımlarından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Müşteri sadakati çerçevesinde 50’nin üzerinde gelen platinum misafirlerine ve 30’un üzerinde gelen gold misafirlerine teşekkür plaketlerini sundu. Ayrıca Megasaray’ın başarısında büyük rol oynayarak emekleriyle uzun yıllardır katkı sağlayan çalışanlarını tebrik etti.

30’uncu yıl kutlaması; Almanya’nın ünlü ismi Lou Bega konseri ve sahne şovuyla renklendi. Gece, 80 drone ile ışık gösterisinin ardından dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan sahnesiyle sona erdi.

5 BİN MARKLA BAŞLAYAN GİRİŞİM 1 MİLYAR DOLAR CİROYA ULAŞTI

Kemal Şahin, üniversite okumak için gittiği Almanya’da Aachen Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Alman hükümeti mühendis olarak çalışma izni vermeyince 1982’de 5000 markla önce bir hediyelik eşya dükkânı açtı ve girişimci oldu. Daha sonra Türkiye’den Almanya’ya getirttiği tekstil ürünlerini satarak işini çok hızlı büyüttü. Sonra Türkiye’de kendi üretime başladı ve kısa sürede fabrikalar kurmayı başardı. Almanya’da ve Türkiye’de çok sayıda tasarımcıyla çalıştı ve başta Almanya olmak üzere Avrupa ve Amerika’da toptan satış noktaları kurdu. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında üretim tesisleri ve lojistik merkezler açtı.1986’da Türkiye’den Almanya’ya en çok tekstil ve hazır giyim ihracatı yapan firmaların sahibi konumuna geldi, 1997’de de Almanya’da yılın iş adamı seçildi. Şahinler Holding halen 4 kıtada 5 ülkede 7 sektörde 10 bini aşkın çalışanı ve 1 milyar doların üzerinde cirosu ile büyümeye devam ediyor. Kemal Şahin, iş insanı olarak Türkiye’nin ve Türk girişimcilerinin Avrupa’daki algısının iyileşmesinde önemli katkı yaptı. Bu katkılar iki ülkede de devletin en üst makamlarınca takdir edildi. 9’uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel tarafından, “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” ile ödüllendirildi. Almanya’da da Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından “1. Sınıf Liyakat Nişanı” ile onurlandırıldı. Her iki ödüle de layık görülmesinde ülkeler arasında ticari ilişkilere sağladığı katkılar, önemli sivil toplum örgütlerinin kurulmasına liderlik etmesi, eğitimi sürekli desteklemesi, önemli etkenler oldu. Kemal Şahin, 1997’de Amerika'daki "Dünyayı Yönetenler Kulübü" kabul edilen ilk Türk olmasının yanı sıra, 1998’de Avrupa Onur Girişimcisi de seçildi. Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği’nin (ATİAD), Türk Dış Ticaret Vakfı’nın, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Türk–Alman Öğrenci ve Akademisyenler Derneği’nin (TD- Platform) ve Stiftung Bildung Eğitim Vakfı gibi sivil toplum örgütlerinin kurucusu ve tamamına yakının ilk başkanı oldu.