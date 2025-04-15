Ağaoğlu, daha önce kamuoyunun gündeminde geniş yer bulan “Çiftlikbank”, “Saadet Zinciri” ve “Titan Zinciri” gibi saadet zinciri sistemlerinin benzerlerinin farklı kılıflarla yeniden ortaya çıktığını söyledi. Özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurulan gruplarda, yatırımcılara kısa sürede yüksek kâr vaadiyle ulaşan dolandırıcıların, birçok kişiyi mağdur ettiğini vurguladı.

Yüksek Kazanç Tuzağı

Bu tür sistemlerin "borsada yatırım" ya da "coin al-sat" gibi gerekçelerle meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:

“Vatandaşa, WhatsApp ya da Telegram üzerinden ulaşıp, kendi kurdukları sözde aracı kurumlara para yatırmalarını istiyorlar. İlk etapta düşük miktarlarda, örneğin 20-30 bin TL yatıranlar, birkaç gün içinde bakiyelerinde yüksek artışlar görünce daha fazla para aktarıyor. Ancak asıl tuzak bundan sonra başlıyor. Paralarını çekmek isteyenler, müşteri hizmetleri bahanesiyle dolandırıcılığın bir başka aşamasına yönlendiriliyor.”

Ağaoğlu, sisteme 50 bin TL ile girip zamanla 1 milyon TL’ye kadar para kaptıran mağdurların kendilerine başvurduğunu belirterek, “Bazı kişiler, sözde yatırım hesabında bakiyelerinin 2 milyon 700 bin TL’ye ulaştığını görmelerine rağmen paralarını çekemiyorlar. Sürekli yeni ödemeler talep ediliyor. Bu noktada dolandırıcılık en acımasız yüzünü gösteriyor” dedi.

“Devlet Güvencesi Aranmalı”

Vatandaşlara, hızlı kazanç vaatlerine karşı temkinli olmaları çağrısında bulunan Ağaoğlu, “Kolay para kazanmak isteyenler genellikle dolandırıcıların ağına düşüyor. Gerçek yatırım, araştırma ve bilgiyle yapılır. SPK onayı olmayan, BDDK lisansı bulunmayan kişi ya da kurumlara asla para gönderilmemeli” ifadelerini kullandı.

Yatırım yaparken mutlaka devlet güvencesi aranması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, “Kolay kazanç imkânı olsa önce onu kurtlar kapar. Böyle sistemler dipsiz kuyudur. Siz para attıkça geri dönüş beklenir ama o para bir daha gelmez. Alın teriyle kazanılan parayı hayal uğruna heba etmeyin” uyarısında bulundu.

Ağaoğlu, borsa ve dijital varlık yatırımlarının ciddi bilgi ve tecrübe gerektirdiğini belirterek, “Vaade ve yönlendirmelere değil, doğru bilgiye ve güvenilir kaynaklara dayanarak yatırım yapılmalı” dedi.