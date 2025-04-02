Piyasa Yapıcının Hamlesi Altcoinleri Vurdu: ACT Token Sert Düştü

Kripto para piyasasında dün yaşanan hareketlilik altcoinlerde ani düşüşlere neden oldu. ACT token, sadece 15 dakika içerisinde %40’ın üzerinde değer kaybederek yatırımcılarda panik satışlarına yol açtı. DEXE, HIPPO ve DF gibi projeler de bu sert düşüşten etkilendi. Zincir üstü analizlere göre, piyasa yapıcı firma Wintermute’un Raydium platformu üzerinden gerçekleştirdiği yüksek hacimli satışlar, ACT fiyatında keskin bir geri çekilmeye yol açtı. Yaşanan gelişmeler sonrası DWF Labs CEO'su, bu düşüşten etkilenen projeler için bir kurtarma planı ve geri alım (buyback) süreci başlatabileceklerini belirtti.

Ethereum’da 4 Aylık Kırmızı Mum Serisi: Dip Seviyeler Yakın mı?

Ethereum (ETH), Mart ayında %18,47 düşüş kaydederek üretkenliğini yitirdi ve üst üste dört ayı kırmızı mumla kapattı. ETH/BTC oranı ise 30 Mart itibariyle son beş yılın en düşük seviyesi olan 0,021'e geriledi. Ethereum ağındaki işlemlerin azalması, ağ ücretlerinin de düşmesine neden oldu. Uzmanlar, ETH/BTC oranının 0,017-0,022 seviyelerinde dip yapabileceğini ve Mayıs ayında beklenen Fed toplantısı sonrası toparlanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Geçmişte benzer düşüş süreçlerinin ardından Ethereum'un ortalama %60'lık bir toparlanma yaşadığı görülmüş ve bu durum Nisan ayında olası bir yükseliş senaryosunu güçlendiriyor.

Birleşik Krallık'ta Kripto Para ve Blokzincir Stratejik Alan Olarak Görülmeli

Birleşik Krallık'ta altı dijital ekonomi kuruluşu, Hükümet Başbakanı Keir Starmer'a gönderdiği mektupta, kripto varlıklar ve blokzincir teknolojileri için stratejik bir öncelik belirlenmesini talep etti. ABD’nin kripto politikasında yaşanan gelişmeleri referans gösteren grup, Özel Kripto Temsilcisi atanması ve devlet destekli bir eylem planı oluşturulmasını istiyor. Blokzincir ve dijital varlıkların, önümüzdeki on yıl içerisinde Birleşik Krallık ekonomisine 57 milyar sterlinlik katkı sağlayabileceğini vurgulayan koalisyon, Finansal Davranış Otoritesi'nin (FCA) düzenlemelerde daha hızlı hareket etmesi gerektığini belirtti.

GameStop Dönüştürülebilir Tahvil Satışını Tamamladı

Video oyun perakendecisi GameStop (GME), 1,3 milyar dolarlık beş yıllık dönüştürülebilir tahvil ihracını tamamladı ve ek 200 milyon dolarlık tahvil opsiyonunu da kullanarak toplam 1,5 milyar dolar topladı. Elde edilen fonların bir kısmının Bitcoin (BTC) alımı için kullanılabileceği yönünde spekülasyonlar artarken, şirket bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Circle, Nisan Ayında Halka Arz Planlıyor

Stablecoin ihraççısı Circle, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka arz edilmek için SEC'e başvurdu. "CRCL" sembolüyle işlem görecek olan şirket, halka arz edilecek hisse sayısı ve hedef fiyat konusunda bilgi vermedi. Circle, 2024 yılında 1,67 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen net kârının %41,8 düşerek 155,6 milyon dolara gerilediği açıklandı. Şirketin USDC rezervlerinden elde ettiği gelirlerin önemli bir bölümü, borsalar tarafından toplanıyor. 60,1 milyar dolarlık piyasa değeriyle USDC, Tether'in ardından en büyük ikinci stablecoin konumunda bulunuyor.