Leavitt, Trump ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilere verdiği demeçte, "Gümrük vergilerinin duyurusu 2 Nisan'da yapılacak ve hemen yürülüğe girecek. Bu uygulama, şüphe yok ki bir dönüm noktası olacak" ifadelerini kullandı. Trump'ın uzun süredir dile getirdiği "ABD ekonomisinin diğer ülkeler tarafından sömürüldüğü" iddiasını destekleyen Leavitt, "Amerika, dünyanın en açık ekonomilerinden biri. Ancak çok sayıda yabancı ülkenin pazarları ihracatımıza kapalı. Bu büyük bir adaletsizlik" dedi.

"Amerikalıların Soyulduğu Günler Geride Kalacak"

Yeni uygulama ile bu "haksızlığın" sona ereceğini vurgulayan Leavitt, "Eğer ürününüzü Amerika'da üretiyorsanız, gümrük vergisi ödemezsiniz. Bu kadar basit" diye konuştu. Beyaz Saray Sözcüsü, büyük firmaların gümrük vergisi muafiyeti kazanabilmek adına şimdiden milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya başladıklarını ve bu yatırımların süreceğini belirtti. "Bu değişimden kazanan ABD halkı olacak" dedi.

Trump: "ABD'ye Ne Uygulanıyorsa Aynısını Uygulayacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ticarette "adil rekabeti sağlamak" amacıyla yeni gümrük politikalarını hayata geçireceğini duyurmuştu.

Trump, "Ticarette adalet sağlamak için karşılıklı vergiler uygulamaya karar verdim. ABD'ye ne uygulanıyorsa, biz de aynısını uygulayacağız. Ne daha fazla, ne daha az" ifadelerini kullanmıştı. 2 Nisan'ı "ABD'nin kurtuluş günü" olarak nitelendiren Trump, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirilmesini de aynı tarihte duyuracağını belirtmişti.

Söz konusu uygulamaların hem ABD'nin üretim kapasitesini artırmayı hem de dış ticarette "adil koşullar" oluşturmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Gümrük vergileri kararının küresel ticaret dengelerine etkisi ise şimdiden merak konusu oldu.