Trump, "Times of Israel" haber sitesine yaptığı açıklamada, İsrail’i yok olma tehlikesinden kurtardıklarını belirterek, “İran, İsrail ve çevresindekileri yok etmeye çalışıyordu. Biz birlikte çalıştık ve bu tehdidi ortadan kaldırdık” ifadelerini kullandı.

Savaşın ne zaman sona ereceğine tek başına mı yoksa Netanyahu ile ortak karar mı vereceği sorusuna Trump, “Sanırım biraz ortak olacak. Kendisiyle konuşuyoruz. Doğru zamanda bir karar vereceğim, ancak her şey dikkate alınacak” yanıtını verdi. ABD’nin saldırıları durdurmasının ardından İsrail’in savaşa devam edip edemeyeceği sorusuna ise, “Bunun gerekli olacağını sanmıyorum” dedi. Kesin bir bitiş tarihi vermekten kaçındı.

Trump, Tahran rejiminin güç kaybetmesinin Hamas’ın silahsızlanma sürecini hızlandıracağını belirterek, “İran şu anda daha önce hiç yaşamadığı bir durumda ve durum onlar için daha da kötüye gidecek” değerlendirmesinde bulundu.