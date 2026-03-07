Bakan Çiftçi, konuşmasında şunları söyledi:

“Artık önünü göremeyen, hedefini başkalarının çizdiği bir Türkiye yok. Rotasını kendi çizen, ufkunu kendi büyüten bir Türkiye var. Savunma sanayiinden yerli ve milli teknolojiye, sağlık sisteminden güvenlik altyapısına kadar pek çok alanda çığır açıyoruz.”

Konya’nın Türkiye Yüzyılı hedeflerinde öncü şehirlerden biri olduğunu ifade eden Çiftçi, şehrin yerli ve milli üretime verdiği destekle savunma sanayi ihracatında Türkiye’nin dördüncü ili konumunda bulunduğunu söyledi.

Bakan Çiftçi ayrıca, gençlerin dijital ortamda karşılaşabileceği risklere dikkat çekerek, “Teknolojinin doğru kullanımını güçlendirerek, gençlerimizin zehirlenmesine ve suça teşvik edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gazze’den gelen ailelere destek mesajı verirken, Konya Valisi İbrahim Akın de dualarda Filistin’in ve tüm Müslüman kardeşlerin huzur ve selameti için niyazda bulunduklarını ifade etti.

Programa Bakan Çiftçi’nin yanı sıra Konya Valisi, milletvekilleri, belediye başkanları, STK temsilcileri ve Gazzeli aileler katıldı.