İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar 7’nci gününe girerken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada İsrail Hava Kuvvetlerine ait yaklaşık 50 savaş uçağının saldırıya katıldığı bildirildi. Açıklamada, Tahran’daki yönetim yerleşkesinin altında bulunan ve Hamaney’in kullandığı ifade edilen yeraltı askeri sığınağının hedef alındığı ve tamamen imha edildiği belirtildi.

IDF tarafından yapılan açıklamada, saldırının İran’ın askeri komuta altyapısını hedef aldığı vurgulanırken, operasyon anına ait görüntülerin de kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının son bir haftadır aralıksız devam ettiği, iki ülke arasındaki gerilimin bölgedeki güvenlik endişelerini artırdığı belirtiliyor. İran makamlarından saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.