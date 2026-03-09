Yayımlanan bildirilerde, silahlı kuvvetlerin Hamaney’in komutası altında tüm imkanlarını seferber ederek İslam Devrimi’nin hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacağı vurgulandı. Bildiride, “İslam Devrimi’nin kazanımlarını korumak amacıyla geçmişe kıyasla daha güçlü ve kararlı bir şekilde sahada olacağız” ifadelerine yer verildi.

İran Ordusu da Hamaney’in liderliği altında ülkenin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumak için geçmişte olduğu gibi fedakarlık yapacağını bildirdi. Ordunun açıklamasında, dini lider ve başkomutanın emirleri doğrultusunda hareket ederek, ülkenin savunma kapasitesini güçlendireceği belirtildi.

İran’da dini lider, ülkenin en üst siyasi ve askeri otoritesi olarak kabul ediliyor. Silahlı kuvvetlerin başkomutanı olan dini lider, yargı, devlet televizyonu ve bazı kritik kurumların yönetiminde atama yetkisine sahip. Ayrıca ülkenin genel politikalarının ve stratejik kararlarının belirlenmesinde de merkezi rol oynuyor.

Bu bağlılık yemini, Mücteba Hamaney’in İran’daki yeni dini lider olarak konumunu pekiştirdi.