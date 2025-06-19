ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran hakkında açıklamalarda bulundu. İran’ın nükleer silahlar üretmesine haftalar kaldığını ileri süren Trump, "Nükleer silahları olursa kesin kullanacaklardır, bu nedenle nükleer silaha sahip olmazlar" dedi.

Diplomatik seçeneğin tamamen kapanmadığını belirten Trump, "İran Beyaz Saray’a gelmek istiyor, belki bunu yaparım" ifadesini kullandı. Trump, "Ateşkes aramıyoruz, tam bir zafer arıyoruz. Bu da İran’ın nükleer silaha sahip olmamasıdır" dedi.



"İran nükleer silaha sahip olamaz"

"İran’ın nükleer silaha ulaşmaktan sadece birkaç hafta uzaklıkta olduğunu düşünüyorum. Nükleer silahları olursa kesin kullanacaklardır" diyen Trump, "Diğer ülkeler kullanmaz ama onların kullanacağına inanıyorum. Bu nedenle, İran nükleer silaha sahip olamaz" ifadelerini kullandı.



"İran'la yapılabilecek bir anlaşma çok yakındı"

Trump, İran ile geçtiğimiz aylarda yürütülen dolaylı nükleer müzakerelere değinerek, "Onlara çok güzel bir teklifte bulunmuştum. Sonunda dinlemeye karar verdiler ve şimdi keşke dinleseydik diyorlar" ifadelerini kullandı. Diplomasi kapısının halen açık olduğunu belirten Trump, "Beni Beyaz Saray’da görmek istiyorlar, bu büyük bir açıklama ama belki de artık çok geç" dedi.



"Son kararı, son saniyede vermek istiyorum"

Trump, muhtemel bir askeri operasyon hakkında kesin bir karar vermediğini söyledi. "Ne yapacağıma dair fikirlerim var, ama henüz kesin karar vermedim. Son kararı, son saniyede vermek istiyorum çünkü savaşta her şey değişebilir" diyen Trump, bu konuda stratejik davranacağını vurguladı.



"İlk gece yıkıcıydı"

Trump, çatışmaların başladığı ilk geceye değinerek, "Her şey ilk gece başladı. O gece yıkıcıydı ve bir tarafı gerçekten sarstı. Durumun ortasındayız, çok fazla ölüm ve yıkım yaşanıyor. Bu korkunç bir şey" ifadelerini kullandı.



"Destekçilerim İran’ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyor"

İran'da rejimin değişip değişmeyeceği sorusunu yanıtlayan Trump, "Elbette. Her şey olabilir, değil mi?" ifadelerini kullandı. İran’a dair geleceğe dönük belirsizliklerin sürdüğünü belirten Trump, "Savaşmak istemiyorum ama nükleer silaha sahip olmalarını da kabul edemem" dedi.

"Savaşmak ile İran’ın nükleer silaha sahip olması arasında bir seçim yapmak zorundaysak, gerekeni yapmalıyız" ifadeleriyle gerekirse askeri seçeneğin masada olduğunu söyleyen Trump, "Destekçilerim İran’ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyor. Bu konuda çok netiz" ifadelerini kullandı.



"Müzakere kapısı açık, ama kolay değil"

Trump, İran ile görüşmelere açık olduğunu belirterek, "Onlarla görüşme kapısını kapatmadım. Ama oradan çıkmaları zor. Bir tanesi gelmek istiyor ama bombalar her yere düşüyor, çıkamıyor" ifadelerini kullandı.



"Eksiksiz bir zafer istiyoruz "

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un G7 Zirvesi’nde ateşkes açıklamasını eleştirerek, "Ateşkes kelimesi kötü bir ifade. Çünkü her şeyin yoluna girdiği anlamına geliyor. Ateşkes istemiyoruz. Biz tam, eksiksiz bir zafer istiyoruz. Zaferin tanımı, İran’ın nükleer silahlarının olmaması" dedi.



"İsrail güçlü pozisyonda, Modi ve Pakistan mesajı aldı"

İsrail’in savaşta güçlü bir noktada olduğunu savunan Trump, Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalara değinerek, "İki ülke de nükleer güç. Bu nedenle nükleer savaşa girmemeye karar vermeleri çok önemli. Bugün burada olmaları ve çatışmayı sona erdirme konusundaki sorumluluklarını paylaşmaları büyük bir kazanım" dedi.



"ABD vatandaşlarının tahliyesi için toplantı yapılacak"

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail’den ABD vatandaşlarının tahliyesine ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere bir saat içinde Durum Odası’nda toplantı yapılacağını duyurarak, "Ne olacağını göreceğiz" dedi.



"Silahlarımız dünyanın en iyileri"

Trump, ABD ordusunun teknolojik üstünlüğüne de vurgu yaparak, "Kimse tarafından tespit edilemeyen uçaklara sahibiz. Gizli olursanız kaybetmezsiniz. Silahlarımız dünyanın en iyileri. İsrail’in de çok iyi sistemleri var" dedi.



İran, görüşme tekliflerini yalanladı

İran ise temsilcilerinin Beyaz Saray'a gelmesine ilişkin ifadeleri reddetti. İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Trump’ın "İranlı temsilciler Beyaz Saray’a gelmek istediler ama bunun zor olduğunu söyledim" açıklamasını yalanlayarak, "Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray'ın kapısında el pençe divan durmayı talep etmedi" ifadelerini kullandı.