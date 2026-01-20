Trump’ın Grönland Çıkışı Tansiyonu Tırmandırdı: “Ulusal Güvenlik İçin Şart”

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’ın ülkesinin ulusal güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu savunması ve bu ihtiyacın “inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını” belirtmesi, ABD ile Danimarka ve Grönland arasındaki gerilimi yeniden yükseltti.

Trump, kendisine ait Truth Social hesabından paylaştığı dikkat çekici bir görselle Grönland konusundaki tutumunu bir kez daha gündeme taşıdı. Paylaşımda Trump, ABD bayrağını Grönland’a diktiği bir sahnede tasvir edilirken, görselde “Grönland, ABD Toprağı, Kuruluş 2026” ifadeleri yer aldı. Söz konusu görsel, Trump’ın Grönland’ın 2026 yılında ABD toprağı olacağı ve bu sürecin kendi liderliğinde gerçekleşeceği mesajını verdiği şeklinde yorumlandı.

Görselde Trump’ın yanında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yer aldı. Üç ismin de kararlı duruşu, paylaşımın siyasi mesajını güçlendirdi.

Birleşik Krallık’a sert sözler

Trump, aynı paylaşımında Birleşik Krallık’ı da sert ifadelerle eleştirdi. Birleşik Krallık’ın, ABD için hayati öneme sahip bir askeri üssün bulunduğu Diego Garcia Adası’nı Mauritius’a devretmeyi planlamasını “büyük bir aptallık” olarak nitelendiren Trump, bu adımın Çin ve Rusya tarafından bir zayıflık göstergesi olarak algılanacağını savundu.

Trump açıklamasında, “Çin ve Rusya sadece gücü tanır. Benim liderliğim altındaki ABD, sadece bir yıl içinde hiç olmadığı kadar saygı görüyor” ifadelerini kullanarak, Grönland’ın kontrol altına alınmasının uzun bir ulusal güvenlik gerekçeleri listesine eklendiğini belirtti.

Trump, Danimarka ve Avrupalı müttefiklere de çağrıda bulunarak, “Doğru olanı yapmak zorundalar” dedi.

Trump’ın açıklamaları ve paylaştığı görsel, Grönland’ın statüsü ve ABD’nin bölgedeki stratejik hedefleri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.