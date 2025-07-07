Trump, Air Force One’a binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Üçüncü bir parti kurmanın saçma olduğunu düşünüyorum. ABD her zaman iki partili bir sistemle yönetildi ve bu düzen oldukça sağlam işliyor. Üçüncü bir parti sadece kafa karışıklığı yaratır” dedi.

Musk’ın girişimini küçümseyen Trump, “Gerçekten de bu sistem iki partiye göre tasarlanmış gibi görünüyor. Tarih boyunca üçüncü partilerin başarılı olamadığını gördük. Elon bu işle eğlenebilir ama ben bunun tam anlamıyla saçmalık olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump’ın eleştirileri bununla da sınırlı kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Elon Musk’ın son beş haftada tamamen raydan çıktığını ve adeta bir tren enkazına dönüştüğünü görmek beni üzüyor” diyerek Musk’a yönelik kişisel eleştirilerini de dile getirdi.

Yakın Dostluktan Sert Ayrışmaya

Elon Musk, 2024 seçimlerinde Trump’a en büyük mali destek sağlayan isimlerden biriydi. Ancak son aylarda özellikle temiz enerji politikaları ve vergi indirimi yasa tasarısı üzerinden taraflar arasında ipler kopma noktasına geldi. Musk, Cumhuriyetçi Parti’yi “ABD’nin temiz enerji geleceğinden geri adım atmakla” suçlarken, Trump da Musk’ın şirketlerine sağlanan federal destekleri kesmekle tehdit etti.

Musk, söz konusu yasa tasarısının kabul edilmesi halinde yeni bir siyasi parti kuracağını açıklamıştı. “Amerika Partisi” adıyla kamuoyuna duyurulan bu oluşum, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat çizginin dışında bir siyasi alternatif sunmayı hedefliyor.

Yasa tasarısı geçtiğimiz günlerde Senato ve Temsilciler Meclisi’nden geçerek Trump’ın imzasıyla yasalaşmıştı. Bu gelişmenin ardından Musk’ın yeni partisi resmen kurulmuş oldu.

Trump ve Musk arasındaki bu ayrışma, ABD siyasetinde yeni bir dönemin habercisi olabilir. Ancak üçüncü parti girişimlerinin Amerikan siyasetindeki geleceği, şimdilik büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.