Fox News'ün aktardığı bilgilere göre, mayıs ayı ekonomik verilerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, resmi rakamları son derece olumlu bulduğunu belirtti. Verileri değerlendirirken sıra dışı bir çıkış yapan ABD Başkanı, "Rakamlar harikaydı. En çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Enflasyonu seviyorum. Çünkü bu savaş biter bitmez düşecek." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu sözleri, muhalefetteki Demokrat Parti kanadında çok hızlı ve sert bir tepki dalgasına yol açtı. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Senatör Elizabeth Warren, yaptıkları açıklamalarda ABD Başkanı'nı halkın sırtındaki artan yaşam maliyetlerine karşı tamamen duyarsız kalmakla suçladı. Yükselen enflasyonun geniş kitleler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Demokratlar, Trump'ın ifadelerinin kabul edilemez olduğunu savundu.

Gelen eleştirilerin ardından The New York Post'a yeni bir demeç veren Donald Trump, sözlerinin muhalefet tarafından bağlamından koparıldığını ileri sürerek kendini savundu. Konuşmasında aslında enflasyonun beklentilerin altında kalma eğilimini kastettiğini dile getiren Trump, küresel çaptaki askeri ve siyasi çatışmalar sona erdiğinde piyasalardaki fiyatların da hızla aşağı yönde hareket edeceğini vurguladı.

Ekonomik tarafta ise dün paylaşılan resmi veriler, ABD'de yıllık enflasyonun özellikle enerji maliyetlerinde yaşanan yukarı yönlü hareketin etkisiyle mayıs ayında ciddi bir ivme kazandığını ortaya koydu. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 4,2'lik bir yükseliş kaydederek beklentilere paralel bir seyir izledi. Bu son gelişmeyle birlikte ABD'deki yıllık enflasyon, Nisan 2023 döneminden bu yana görülen en yüksek seviyeye tırmanmış oldu.