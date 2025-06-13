İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, "İran’ın nükleer bomba sahibi olmasına göz yummayacağız. Müzakere masasına geri dönmelerini umuyoruz. Göreceğiz. Ancak şunu da belirtmeliyim ki İran’ın liderlik kademesinde artık geri dönemeyecek (hayatını kaybeden) bazı isimler var," ifadelerini kullandı.

İsrail’in saldırısına İran’ın nasıl bir yanıt vereceğinin merakla beklendiğini vurgulayan Trump, ABD’nin tutumunu net bir şekilde ortaya koyarak, "Gerekirse İsrail’i savunacağız," dedi.

Trump’ın bu açıklamaları, Washington yönetiminin Tel Aviv’e olan desteğini sürdürdüğünü ve bölgede gerilimin daha da tırmanabileceği ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını gösteriyor. Öte yandan Beyaz Saray’dan resmi bir yazılı açıklama henüz yapılmazken, uluslararası kamuoyunun gözü hem Tahran hem de Tel Aviv’den gelecek yeni adımlarda.