Enerji ve Altyapı Üzerine Ateşkes Anlaşması

Trump, Salı günü Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, tarafların enerji ve altyapı hedeflerine yönelik derhal bir ateşkes üzerinde anlaşmaya vardıklarını belirtti. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bu süreçte, tam bir ateşkes ve nihayetinde Rusya ile Ukrayna arasındaki bu korkunç savaşın sona ermesi için hızla çalışacağımızı taahhüt ettik. Barış anlaşmasının birçok maddesi tartışıldı ve hem Başkan Putin hem de Başkan Zelenskiy savaşın sona ermesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Trump: "Avrupa da Eşit Oranda Katkı Sağlamalı"

Trump, ABD medyasına yaptığı açıklamada, amacının Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getirmek olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, ABD'nin savaş nedeniyle yaptığı büyük ödemeleri durdurmak istediğini belirterek, "Avrupa'nın da bizimle aynı oranda ödeme yapmasını istiyorum çünkü Biden döneminde bunu yapamadılar. Biden bunu hiç sormadı çünkü son derece yetersiz bir başkandı" dedi.

Zelenskiy: "Kalıcı Barış İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Trump ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti. Görüşme hakkında, "Olumlu, kapsamlı ve açık bir toplantı gerçekleştirdik. Bu, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım oldu. Ukrayna ve ABD'nin savaşın gerçek anlamda sona ermesi ve kalıcı barış için birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiği konusunda anlaştık. Başkan Trump liderliğinde, bu yıl içinde kalıcı barışın sağlanabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump’ın yürüttüğü bu diplomasi trafiği, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki süreçte tarafların nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.