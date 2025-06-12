Trump, açıklamasında özellikle İran’a atıfta bulunarak nükleer silah edinmelerine izin vermeyeceklerinin altını çizdi. “Nükleer silaha sahip olamazlar. Bu çok net. Buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanan Trump, İran’a yönelik sert tutumunu yineledi.

Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı bir diğer açıklamada ise Amerikan ordusunun gücüne vurgu yaptı. “ABD Ordusu, önümüzdeki günlerde ve gelecek her nesilde zafer üstüne zafer kazanacak, bundan her zamankinden daha eminim” diyen Trump, askerlerin Amerikan topraklarını ve ulusal çıkarları koruma konusunda bitmek bilmeyen bir cesaret sergileyeceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda ise Irak’taki diplomatik misyonlarda zorunlu olmayan personelin çekilmesine karar verildiği duyuruldu. Bir Bakanlık yetkilisi, “Başkan Trump, Amerikalıları hem yurt içinde hem de yurt dışında güvende tutma kararlılığını sürdürüyor. Bu doğrultuda tüm büyükelçiliklerdeki personel durumu düzenli olarak gözden geçiriliyor” dedi.

Öte yandan Bahreyn ve Kuveyt’teki ABD personelinin de tahliye edilmesi için gerekli izinlerin verildiği bildirildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Orta Doğu’daki bazı askeri bölgelerde görev yapan personelin aile üyelerinin gönüllü olarak ayrılmasına onay verdi.

Tahliye kararlarının, Trump yönetiminin İran ile yeni bir nükleer anlaşma zemini aradığı ve İran-İsrail hattında gerilimin yeniden yükselişe geçtiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor. ABD’nin bölgedeki stratejik adımları, ilerleyen günlerde küresel diplomasi açısından da önemli gelişmelere sahne olabilir.