Büyük seçim günü olan 5 Kasım Salı günü, ABD genelinde oy verme işlemleri yerel saatle sabah 6.00'da başlayacak ve New York'ta akşam 9.00'da sona erecek. Her eyaletin oy kullanma süresi, kendi seçim kuralları çerçevesinde farklılık gösteriyor. Başkan adayları ise seçim gününe kadar salıncak eyaletlerde mitinglerini sürdürerek seçmenlerine ulaşmaya devam edecek.

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ABD seçim süreci: Oy kullanma adımları

ABD seçimlerinde oy kullanmak isteyen seçmenler, ilk olarak kimliklerini göstererek sistemde kayıtlı olduklarını doğruluyor. Sistem kaydı onaylanan seçmenlere oy pusulaları basılıyor ve seçmenler kabinlere yönlendiriliyor. Adaylarını işaretleyen seçmenler daha sonra oy pusulalarını tarayıcı makinelerde sisteme yüklüyor. Makineler, oy pusulasını tarayıp güvenli bir haznede saklıyor ve oy kullanma işleminin başarıyla tamamlandığına dair ekranda bir mesaj gösteriyor.



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Erken oy kullananlara özel çıkartma ve kalem

ABD Seçim Kurulu tarafından, erken oy kullanan seçmenlere özel olarak “erken oyumu kullandım” yazılı çıkartmalar ve kalemler hediye edildi. Ayrıca, oy verme süreci boyunca her seçim merkezinin önünde güvenlik güçleri 7/24 nöbet tuttu ve güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu. Seçim gecesi: Trump Florida’da, Harris Washington DC’de Başkan adayları, seçim gününe kadar salıncak eyaletlerdeki kampanyalarına devam edecek. Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın, seçim gecesini Florida’nın West Palm Beach kentindeki kampanya merkezinde takip edeceği bildirildi. Rakibi Kamala Harris ise seçim gecesini mezun olduğu Howard Üniversitesi’nde geçirecek. Harris’in Washington DC’deki üniversitesinde sonuçları ekibiyle birlikte izleyeceği belirtildi.

Trump kaybettiği 2020 seçimlerini hatırlattı: “Görevden ayrılmamalıydım”

Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump Pensilvanya eyaletinin Lititz bölgesinde seçim mitingi düzenledi. Konuşmasında daha önce de dile getirdiği oy hırsızlığı ve seçim hilesi iddialarını yineleyen Trump, oylara ithafen "Bu lanet şeyi çalmak için çok uğraşıyorlar" dedi. Rakiplerinin daha önce kendisini yıldırmaya çalıştığını ima eden Trump, “Seçimlerde hile yapıyorlar ve siz bunu onlara söylediğinizde sizi hapse atmak istiyorlar" ifadelerini kullandı. 2020 yılında yapılan ve başkanlık görevinden ayrılmasıyla sonuçlanan ABD seçimlerini hatırlatan Trump, "Ayrıldığım gün ülke tarihindeki en güvenli sınıra sahiptik. Ayrılmamalıydım" dedi. Trump, kendi görev dönemi için “Dürüst olmak gerekirse, çok iyi iş çıkardık, harika bir iş” ifadelerini kullandı.

“Amerika'nın altın çağı olacak”

Seçilmesi halinde “enflasyonu” ve “suçlu istilasını” durdurarak mevcut ABD yönetiminin neden olduğu sorunları çözeceğini iddia eden Trump, "Sizden ülkemizin geleceği için yeniden heyecan duymanızı istiyorum. Sizden yeniden büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Bu Amerika'nın yeni altın çağı olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Adayı Harris, Michigan'daki seçim mitinginde Orta Doğu’ya değindi

Konuşmasına “Oy vermeye hazır mıyız?” ve “Kazanmaya hazır mıyız” diyerek başlayan Harris, seçimlere ithafen “Bunu başaracağız” dedi. Orta Doğu’daki gelişmelere değinmeden önce “Bugün burada Michigan'da derin ve gururlu kökleri olan Arap-Amerikan toplumunun liderleriyle bir aradayız" diyen Harris, devam eden savaşı “yıkıcı bir durum” olarak niteledi. "Gazze'deki ölüm ve yıkımın boyutu ve Lübnan'daki sivil kayıplar ve yerinden edilmeler göz önüne alındığında bu yıl zor geçti" diyen Harris, "Başkan olursam Gazze'deki savaşı sona erdirmek, rehineleri evlerine getirmek, Gazze'deki acıları durdurmak, İsrail'in güvenliğini sağlamak ve Filistin halkının onur, özgürlük ve güvenlik içinde kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirebilmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu. Sivilleri korumak ve bölgeye huzur getirmek adına İsrail - Lübnan sınırında diplomatik bir çözüm için çalışmayı sürdüreceklerini söyleyen Harris, “tüm insanlar için” güvenli ve onurlu bir gelecek inşa etmeye çalışacağını da sözlerine ekledi.

Filistin destekçileri tarafından protesto edilmişti

Harris Kuzey Karolina eyaletinin Charlotte şehrinde dün düzenlediği seçim mitinginde Filistin destekçileri tarafından protesto edilmişti. Konuşması yaklaşık 10 kişilik grubun "İsrail'i silahlandırmayı bırakma" çağrısı ile kesilen Harris, "Burada olmamızın nedenlerinden biri de demokrasi ve insanların fikirlerini söyleme hakkı için mücadele ediyor olmamız. Ama şu anda ben konuşuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Harris, protestoculara yanıt olarak, “Hepimiz Orta Doğu'daki savaşın sona ermesini ve rehinelerin evlerine dönmesini istiyoruz. Başkan olduğumda bunu sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım” demişti.