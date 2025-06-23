Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerde meydana gelen zarara ilişkin değerlendirmeler taraflar arasında farklılık gösteriyor. İranlı yetkililer, saldırıların etkisinin sınırlı olduğunu ve kritik altyapının büyük ölçüde korunduğunu savunurken, ABD tarafı hedeflerin "tam isabet" ile vurulduğunu ve ağır tahribat yaşandığını belirtiyor.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Uydu görüntülerinin gösterdiği üzere, İran’daki tüm nükleer tesislere büyük çapta hasar verildi. ‘Yok edilme’ ifadesi tam anlamıyla yerinde! Gösterilen beyaz yapı, kayaya derinlemesine gömülmüş durumda; çatısı bile yer seviyesinin oldukça altında ve tamamen alevden korunmuş. En büyük hasar yer seviyesinin çok altında meydana geldi. Tam isabet!”

Trump’ın açıklaması, bölgede tansiyonun daha da yükselmesine neden olurken, uluslararası kamuoyu gelişmeleri endişeyle takip ediyor. İran’dan ise Trump’ın iddialarına karşı yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.

Uzmanlar, bu tür saldırıların sadece fiziksel tahribatla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda bölgesel istikrarı tehdit edebilecek daha büyük diplomatik ve askeri krizlerin habercisi olabileceği konusunda uyarıyor.