Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Dost ülke İspanya'nın destek talebi üzerine 2 yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik' dedi.

Bakan Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa'daki birçok ülkede devam eden orman yangınlarını takip ettiklerini belirterek, İspanya'nın talebi üzerine 2 yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini ifade etti. Yumaklı açıklamasında, 'Yangın söndürme uçaklarımız İspanya için havalandı. Avrupa'nın birçok ülkesinde devam eden orman yangınlarını üzüntüyle takip ediyoruz. Yangınlardan etkilenen tüm ülkelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, alevlerin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyaç duyan ülkelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda dost ülke İspanya'nın destek talebi üzerine 2 yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik. Bugün yola çıkan uçaklarımızın mürettebatına ve yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere başarılar diliyorum. Dileğimiz dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir. Çünkü orman bütün insanlığın ortak mirasıdır' dedi.