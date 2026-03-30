Trump, sevkiyatın Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirileceğini ifade ederek, petrol tankerlerinin geçişinin kısa süre içinde başlayacağını söyledi. Daha önce de İran’ın benzer şekilde petrol gönderdiğini hatırlatan Trump, bu adımların müzakerelerde ilerleme sağlandığının göstergesi olduğunu dile getirdi.

“15 maddelik planda büyük ölçüde uzlaşı sağlandı”

ABD’nin İran’a sunduğu 15 maddelik planın büyük bölümünde anlaşmaya varıldığını açıklayan Trump, “İstediklerimizin çoğunu kabul ettiler, birkaç başlık daha var” dedi. Görüşmelerin “oldukça iyi” ilerlediğini savunan Trump, yakın zamanda kapsamlı bir anlaşmaya varılabileceğini de sözlerine ekledi.

“İran’da fiili rejim değişikliği yaşandı”

Trump’ın en dikkat çekici iddialarından biri ise İran’daki siyasi yapı oldu. İran’da fiili bir rejim değişikliği yaşandığını öne süren Trump, mevcut yönetimin önceki yapılardan tamamen farklı ve “daha makul” bir grup olduğunu söyledi. Bu sürecin dış müdahale olmadan, sahadaki gelişmelerle ortaya çıktığını savundu.

Askeri operasyonlar ve müzakere süreci birlikte ilerliyor

ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının sürdüğünü belirten Trump, çok sayıda hedefin vurulduğunu ve İran’ın askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını iddia etti. Buna rağmen diplomatik temasların kesilmediğini vurgulayan Trump, “Hem görüşüyoruz hem de gerektiğinde müdahale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Anlaşma çok yakın olabilir”

İran ile bir anlaşmaya varılmasının güçlü bir ihtimal olduğunu belirten Trump, sürecin kısa sürede sonuçlanabileceğini söyledi. Ancak belirsizliklerin sürdüğünü de kabul eden Trump, “İran söz konusu olduğunda ne olacağını her zaman kestiremezsiniz” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel gerilim ve Hürmüz mesajı

Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki olası hamlelerine de değinerek, ABD’nin bu kritik geçiş noktasını “çok kısa sürede” kontrol altına alabileceğini ifade etti. Körfez ülkelerinin de İran’a karşı aktif şekilde karşılık verdiğini belirten Trump, bölgedeki askeri ve diplomatik temasların yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti.