28 Mart – 15 Nisan 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergi, toplam 34 eserden oluşuyor. Proje, spor ile sanatı aynı zeminde buluşturmayı hedeflerken, kulübün kültürel vizyonunun da güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Sporun ötesinde bir anlatı

“Duruş” sergisi, klasik spor anlatılarının dışına çıkarak yalnızca başarılar, kupalar ve istatistiklere değil; bir kulübün karakterine, hafızasına ve varoluş biçimine odaklanıyor. Sergi, izleyiciye doğrudan bir anlatı sunmak yerine, hissettirmeyi ve kişisel yorumlara alan açmayı amaçlıyor.

Beşiktaş’ın tarihsel kimliği ise sergide, İstanbul’un dinamizmi ve çelişkileriyle iç içe geçmiş bir yapı olarak ele alınıyor. Bu yaklaşım, sporun duygusal ve kültürel boyutunu sanat diliyle görünür kılıyor.

Antre 1903: Yeni bir kültür merkezi

Tüpraş Stadyumu’nda konumlanan Antre 1903, yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir kültür platformu olarak tasarlandı. Mekânın, farklı disiplinlerden sanatçıların üretimlerine ev sahipliği yapması ve taraftar ile sanatseverleri bir araya getirmesi hedefleniyor.

Bu yönüyle proje, Türkiye’de spor kulüpleri bünyesinde gerçekleştirilen en kapsamlı kültür-sanat girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Sanatçı Kenan Işık, sergiye ilişkin yaklaşımını şu sözlerle ifade etti:

> “Duruş, bir sonuca ulaşmak için değil; bir sorunun etrafında dolaşmak için var. Bu sergide kesin cevaplar yok. Çünkü bazı hakikatler, anlatıldığında değil; insanın kendi içinde yankı bulduğunda anlam kazanır.”

Işık ayrıca, “duruş” kavramının bir hareketten çok bir var olma biçimi olduğuna dikkat çekerek, izleyiciyi kendi içsel yolculuğuna davet etti.

Türk spor tarihinde yeni bir adım

Beşiktaş’ın 123. yılına özel olarak hayata geçirilen bu proje, yalnızca bir sergi açılışı olmanın ötesinde, spor ve sanatın kesişiminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. “Duruş” sergisi ve Antre 1903, Türk spor tarihine kültürel bir katkı sunarak kalıcı bir referans noktası olmayı hedefliyor.