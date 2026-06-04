34 Gündür Süren Direniş

Öz İplik-İş Sendikası’nın Colin’s (Eroğlu Moda) işyerlerinde başlattığı grev, 34. gününe girdi. Sendikanın Türkiye genelindeki eş zamanlı protesto duraklarından biri de Uşak oldu. Colin’s mağazası önünde toplanan sendika üyeleri ve işçiler adına açıklamayı Öz İplik-İş Uşak İl Başkanı Esat Deniz Turan yaptı.

"İşçinin İradesi Nettir"

Turan, işçilerin anayasal haklarını kullanarak sendikal örgütlenmelerini tamamladıklarını ve Öz İplik-İş’in işyerindeki tek yetkili sendika olduğunu hatırlattı. İşverenin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecindeki tutumunu eleştiren Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Emeğimizi, haklarımızı ve onurumuzu savunmaya devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmesi hakkı bir lütuf değil, işçinin kazanılmış hakkıdır ve asla pazarlık konusu yapılamaz."

Küresel Markalara ve Tüketicilere Çağrı

Açıklamada sadece işverene değil, Eroğlu Moda ile ticari ilişkisi bulunan uluslararası markalara da seslenildi. Çalışma yaşamındaki hak ihlallerine sessiz kalınmaması gerektiğini belirten Turan, tüketicileri de duyarlı olmaya davet etti:

Uluslararası Markalara: "İşçilerin sesine kulak verin, hak ihlallerine ortak olmayın."

Tüketicilere: "Emeğe saygılı ve adil üretimi destekleyen bir anlayışın yanında olun."

"Öz İplik-İş Varsa Mücadele Var"

Tekstil sektöründeki krizlerin faturasının işçiye kesilemeyeceğini vurgulayan Turan, açıklamasını sendikanın kararlılık mesajıyla noktaladı: "Haklıyız, örgütlüyüz, birlikte güçlüyüz. Mücadelemiz sonuç alana kadar sürecek."