ABD merkezli haber sitesi Axios’a konuşan Trump, İran’la ilgili değerlendirmesinde koşulsuz teslimiyet kavramının farklı şekillerde gerçekleşebileceğini belirtti. Trump, “Koşulsuz teslimiyet, İranlıların bunu açıkça ilan etmesi şeklinde olabilir. Ancak aynı zamanda kimseleri ya da hiçbir şeyleri kalmadığı için artık savaşamayacak duruma gelmeleri anlamına da gelebilir” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu sözleri, Washington yönetiminin İran’a yönelik sert tutumunun devam ettiğine işaret eden açıklamalar olarak değerlendirildi.

Trump daha önce de “koşulsuz teslimiyet” çağrısı yapmıştı

ABD Başkanı Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’la yalnızca koşulsuz teslimiyet temelinde bir anlaşma yapılabileceğini ifade etmişti. Trump açıklamasında, İran’da yeni ve kabul edilebilir liderlerin ortaya çıkmasının ardından ABD ve müttefiklerinin ülkenin yeniden toparlanması için çalışabileceğini belirtmişti.

Trump, “İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak. Sonrasında büyük ve kabul edilebilir bir veya daha fazla liderin seçilmesinin ardından biz ve birçok harika müttefik ile ortağımız, İran’ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek, onu ekonomik olarak daha büyük, daha iyi ve her zamankinden daha güçlü hale getirmek için yorulmadan çalışacağız. İran’ın harika bir geleceği olacak” ifadelerini kullanmıştı.