Hegseth, ABD yönetiminin bu tür temasların farkında olduğunu belirterek, “Amerikan halkı başkomutanlarının kimin kiminle konuştuğunun gayet farkında olduğundan emin olabilir” dedi.

CBS News’e konuşan Hegseth, ABD’nin olası tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayarak, açık veya gizli kanallar üzerinden gerçekleşebilecek gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Hegseth, “İster kamuoyu önünde açıkça ister gizli kanallar aracılığıyla olsun, olmaması gereken her türlü duruma müdahale ediliyor ve güçlü şekilde karşılık veriliyor” ifadelerini kullandı.

“Endişelenmesi gereken taraf İran”

Rusya’nın İran’a destek vermesinin ABD personelini tehlikeye atıp atmayacağı sorusunu da yanıtlayan Hegseth, ABD’nin askeri kapasitesine dikkat çekerek, “Asıl biz diğerlerini tehlikeye atıyoruz ve bu bizim işimiz. Bu nedenle endişe duymuyoruz. Şu anda endişelenmesi gerekenler, hayatta kalacaklarını düşünen İranlılar” diye konuştu.

Hegseth ayrıca, Rusya’nın İran’a destek verdiğinin doğrulanması halinde Washington’un bu konudaki rahatsızlığını Moskova’ya iletebileceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın dünya liderleriyle güçlü ilişkiler kurduğunu belirten Hegseth, mesajların doğrudan görüşmeler veya diplomatik kanallar aracılığıyla iletilebileceğini söyledi.

Rusya’nın İran’a istihbarat verdiği iddiası

CBS News, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Rusya’nın ABD’nin Orta Doğu’daki askeri hareketlerine ilişkin bazı bilgileri İran’la paylaştığını öne sürmüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada basına sızdırılan istihbarat raporları hakkında yorum yapamayacağını belirtti. Leavitt, iddianın ABD açısından belirleyici olmadığını ifade ederek, “Bunun olup olmaması açıkçası çok önemli değil. Başkan Trump ve ABD ordusu, İran’daki haydut terörist rejimi tamamen yok ediyor” değerlendirmesinde bulundu.