Garanti BBVA Emeklilik, BES veya Çocuklara BES sözleşmesi olan veya yeni başvuru yapacak müşterilerine özel yeni bir kampanya başlattı. 31 Temmuz’a kadar Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA Emeklilik Mobil’den aylık minimum 3.000 TL ve katları tutarında katkı payı ile BES veya Çocuklara BES sözleşmesi başlatan ya da mevcut sözleşmesinin aylık katkı payını 3.000 TL ve katları tutarında artıranlar, her 3.000 TL’lik katkı payı için bir çekiliş hakkı kazanacak. Katılımcılar aynı zamanda %20 devlet katkısı avantajından da yararlanarak, her 3.000 TL için 600 TL devlet katkısı ile birikimlerini büyütme imkânı sağlayacak.

Kampanya kapsamında yapılacak çekiliş sonucunda 3 kişi 150.000 TL değerinde MacBook Pro, 5 kişi ise iPhone 17 Pro 256 GB sahibi olacak.

Kampanya kapsamında ayrıca belirli katkı payı tutarlarında ek faydalar da sunulacak. Katılımcılar aylık 5.000 - 9.999 TL arası katkı payı ödemesi için 5.000 TL bonus, 10.000 TL ve üzeri katkı payı ödemesi için 10.000 TL bonus kazanacak.

Birikim sürecinde fon yönetimi konusunda destek almak isteyenler için ise Garanti BBVA Emeklilik, dijital fon danışmanlık hizmeti Fon Koçu ile katılımcıların yanında yer alıyor. Fon bilgisi sınırlı olan ya da piyasaları düzenli takip etme imkânı olmayan katılımcılar, Fon Koçu’nun sunduğu aylık fon önerileriyle birikimlerini daha bilinçli şekilde yönlendirebiliyor. Dileyen kullanıcılar, Otomatik Fon Koçu özelliği sayesinde fon değişikliklerinin sistem tarafından otomatik olarak yapılmasını tercih edebiliyor.

Şirket aynı zamanda müşterilerinin sadece finansal olarak değil, ruhsal ve fiziksel olarak da iyi hissetmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Sağlıklı Yaşa programını tüm BES ve Çocuklara BES müşterilerine ücretsiz sunuyor. Program dahilinde müşteriler; egzersizden sağlıklı beslenmeye, kültür-sanattan seyahate kadar pek çok farklı alanda kendilerine özel indirim ve ayrıcalıklardan yararlanabiliyor.

Karne hediyesine kalıcı bir alternatif

Tatil dönemiyle birlikte çocuklarının geleceğine yatırım yapmak isteyen ve henüz karne hediyesi almamış aileler için de Çocuklara BES, anlamlı bir hediye alternatifi sunuyor. Aileler, çocukları adına başlatacakları Çocuklara BES sözleşmesiyle hem uzun vadeli birikim fırsatından hem de kampanya kapsamında sunulan çekiliş ve devlet katkısı avantajlarından yararlanabiliyor.

Kampanya şartları ve ürünler hakkında detaylı bilgiye www.garantibbvaemeklilik.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.