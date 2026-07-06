Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan 5 TL tedavül hatıra madeni parası, zirvenin anısını yaşatmak amacıyla dolaşımdaki 5 liralık madeni para tasarımı üzerine özel bir yüz ile üretildi.

Hatıra parasının ön yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği tarih ve Ankara ibareleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik tasarımı yer alıyor. Arka yüzünde ise halen tedavülde bulunan 5 liralık madeni paranın standart tasarımı korunuyor.

Sınırlı sayıda hazırlanan özel basımın, hem koleksiyonerler hem de NATO Zirvesi'nin anısını yaşatmak isteyen vatandaşlar açısından ilgi görmesi bekleniyor. Hatıra parası, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlara yönelik hazırlanan özel basımlar arasındaki yerini aldı.