Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenleme, sosyal yardım programlarına da zam olarak yansıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, birçok sosyal destek kaleminde artışa gidildiğini duyurdu.

Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sosyal hizmetlerin daha erişilebilir ve etkin hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, artırılan ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 6 bin 393 TL'den 7 bin 257 TL'ye yükseldi. Yüzde 40-69 engelli raporuna sahip vatandaşlara ödenen aylık 5 bin 793 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanlara yapılan ödeme ise 8 bin 689 TL'ye çıkarıldı. Engelli yakını aylığı da 5 bin 793 TL olarak güncellendi.

Evde bakım yardımında da önemli bir artış yapıldı. Aylık ortalama 516 bin kişinin yararlandığı destek, temmuz-aralık dönemi için 13 bin 878 TL'den 15 bin 755 TL'ye yükseltildi. Bakanlık, yılın ilk yarısında bu kapsamda 48,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirdi.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi de çocuk başına 9 bin 723 TL'den 11 bin 38 TL'ye çıkarıldı. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ortalama ödeme ise 15 bin 532 TL'den 17 bin 632 TL'ye yükseltildi.

Bakan Göktaş, yapılan artışların sosyal devlet anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını desteklemeyi amaçladığını ifade etti.