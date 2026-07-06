Halkbank ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğiyle yürütülen HUBrica Hızlandırma Programı'nın üçüncü dönemi başladı. İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri’nde gerçekleştirilen Kick-Off etkinliğinde konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi ve girişimcilik potansiyellerinin ortaya çıkarılması stratejik önceliklerimiz arasında.” dedi. Programa kabul edilen 10 girişim; eğitim, mentorluk ve iş birliği gibi kapsamlı desteklerden faydalanabilecek.

Halkbank ve İTÜ ARI Teknokent; fintek, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren girişimleri desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda iş geliştirme, satış, yatırım alma ve uluslararası pazarlara açılma süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla hayata geçirilen HUBrica Hızlandırma Programı’nın üçüncü dönemi, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri’nde gerçekleştirilen Kick-Off etkinliği ile başladı.

Etkinliğe, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü rof. Dr. Attila Dikbaş, programın eğitmen ve mentorları ile programa kabul edilen 10 girişim katıldı.

“Teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi stratejik önceliğimiz”

Dünyada teknolojik dönüşümün hızlandığı bir dönemden geçildiğini söyleyen Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Böyle bir dönemde kurumların sürdürülebilir başarı elde etmesi; yenilikçi düşünceyi desteklemeleri, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmeleri ve girişimcilik ekosistemiyle güçlü iş birlikleri kurmaları ile mümkün olmaktadır.” dedi.

Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesini yalnızca bugünün değil, geleceğin yatırımı olarak gördüklerini belirten Özdil, “Teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi ve girişimcilik potansiyellerinin ortaya çıkarılması stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu anlayışla İTÜ ARI Teknokent ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini son derece kıymetli buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Recep Süleyman Özdil, şöyle devam etti: “Akademik bilgi birikimini sektör deneyimiyle bir araya getiren bu güçlü iş birliğinin; yeni projelerin yatırımcılarla buluşmasına ve hızla büyüyerek küresel pazarlarda yer bulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu programla büyüyecek girişimler ülkemizin geleceğine değer katacak.”

Girişimcilere de seslenen Recep Süleyman Özdil, “Sizlerden beklentimiz sadece başarılı olmanız değil. Ahlakınızla, duruşunuzla Ülkemiz ve milletimiz için değer üreten, insan hayatına dokunan işler yapmanızdır. Siz üretirken ve büyürken biz Halkbank olarak her zaman yanınızda olacağız.” diye konuştu.

“Girişimcilik ekosisteminin gelişimi kamu ve özel sektör iş birliğiyle mümkün”

HUBrica Programı'nın girişimcilik ekosistemine sağladığı katkılara ve Halkbank ile yürütülen iş birliğinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise "Türkiye'nin teknoloji girişimciliği ekosisteminin gelişimi, kamu ve özel sektörün güçlü iş birlikleriyle mümkün oluyor. İTÜ ARI Teknokent olarak yaklaşık çeyrek asırdır girişimcilerin fikir aşamasından küresel pazarlara uzanan yolculuğunda onların yanında yer alıyor; geliştirdiğimiz programlar, uluslararası ağımız ve yatırım ekosistemimizle teknoloji girişimlerinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyoruz. HUBrica Programı'nı ikinci kez birlikte hayata geçirdiğimiz Halkbank'a, girişimcilik ekosistemine sunduğu değerli katkılar ve bu alandaki güçlü iş birliği için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu iş birliği, girişimcilerimizin küresel ölçekte büyümesine katkı sağlayacak ve Türkiye'den yeni teknoloji başarı hikâyelerinin doğmasına önemli bir zemin oluşturacaktır." şeklinde konuştu.

Girişimlere küresel pazar kapısı aralanıyor

HUBrica Hızlandırma Programı’nda girişimciler; küresel ağlara erişim, eğitim ve mentorluk desteklerinin yanı sıra 90’dan fazla yatırımcıya doğrudan ulaşma fırsatı bulacak. Üç haftalık yoğun bir eğitim ve gelişim sürecinin ardından eylül ayında “HUBrica Söyleşileri” ile devam edecek olan program, ekim ayındaki “Demo Day” etkinliğinde girişimcilerin yatırımcılarla bir araya gelmesiyle sona erecek. Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge sahnesinde yatırımcılar, girişimcilik ekosistemi paydaşları ve kamuoyunun karşısına çıkma fırsatı da yakalayacak.