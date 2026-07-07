Bankacılık sektöründe farklı uygulamalar dikkat çekerken, yıllık kart ücretleri bazı premium kartlarda 2 bin liranın üzerine çıktı. Tüketiciler ise yüksek aidatların yanı sıra iade taleplerine karşı öne sürülen koşullar nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor.

İade için harcama ve taahhüt şartı

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan örneklerde, aidatın iptal edilmesi karşılığında müşterilerden yüksek tutarlı harcama sözü vermelerinin istendiği görüldü. Bazı kullanıcılara ise belirli bir süre kartı kullanmaya devam etmeleri şartıyla aidatın geri ödenebileceği ya da bonus puan teklif edildiği aktarıldı.

Öte yandan, uzun süredir kullanılmayan hatta süresi dolduğu için yenilenmeyen kartlardan dahi yıllık üyelik ücreti tahsil edildiğine ilişkin şikayetler de artış gösteriyor.

TÜDER: Bankalar aidatsız kart seçeneği sunmak zorunda

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, kredi kartı aidatlarının yasal çerçevede belirli kurallara tabi olduğuna dikkat çekerek, bankaların tüketicilere aidatsız kredi kartı seçeneği sunma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı.

Küçük, bankaların yıllık kart ücreti konusunda müşteriyi önceden bilgilendirmesi ve onayını alması gerektiğini belirterek, ücret tahsilatı konusunda tüketiciyle müzakere edilmesinin önemine vurgu yaptı.

180 gün kullanılmayan karttan aidat alınamıyor

Mevzuata göre, son 180 gün boyunca hiçbir işlem yapılmayan kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti tahsil edilemiyor. Uzmanlar, bu kapsamdaki tüketicilerin haksız tahsilatla karşılaşmaları halinde haklarını aramaları gerektiğini belirtiyor.

İlk adım bankaya itiraz

Uzmanlara göre yıllık kart aidatı kesilmesi durumunda tüketicilerin öncelikle bankaya başvurarak ücretin iptalini veya iadesini talep etmesi gerekiyor. Özellikle maaş müşterileri veya uzun yıllardır aynı bankayla çalışan kullanıcılar için bankaların farklı çözüm teklifleri sunabildiği ifade ediliyor.

Talebin reddedilmesi halinde ise Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapılabiliyor. Hukuki şartların oluşması durumunda ise Borçlar Kanunu kapsamında geçmiş yıllara ait aidatların iadesi için dava açılması da mümkün olabiliyor.

Kart sayısı 148 milyona yaklaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Türkiye'de kredi ve banka kartı sayısı 2026 yılının ilk dört ayı itibarıyla 147,6 milyona ulaştı. Kart kullanımının hızla arttığı bu dönemde, yıllık üyelik ücretleri de tüketicilerin en fazla şikayet ettiği bankacılık uygulamaları arasında yer almaya devam ediyor.

Tüketici örgütleri ise artan kart aidatlarının yeniden düzenlenmesi ve yıllık üyelik ücretlerinin tamamen kaldırılmasına yönelik taleplerini sürdürüyor.