ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri’nde iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda önemli mesajlar verdi. Trump, Amerika’nın önümüzdeki 2 ila 3 hafta içerisinde birçok ülkeye karşı yeni gümrük tarifeleri uygulamaya başlayacağını açıkladı.

Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in, yabancı yatırımcılara ABD'de iş yapmanın maliyetini gösteren resmi yazılar göndereceğini belirtti. “Şu anda yaklaşık 150 ülke bizimle ticaret anlaşması yapmak istiyor ama bu taleplere yetişmek mümkün değil,” diyen Trump, müzakereleri hızlandırmak yerine tek taraflı düzenlemelere yöneleceklerinin sinyalini verdi.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere ile çelik ve otomotiv sektörlerinde gümrük vergisi indirimi konusunda anlaşmaya varan Trump yönetimi, aynı hafta içinde Çin ile de bazı vergi indirimleri üzerinde uzlaştı. ABD ayrıca Avrupa Birliği, Japonya, Hindistan ve birçok ülkeyle de ticaret müzakerelerini sürdürüyor.