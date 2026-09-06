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Goller: Onuachu (dk. 5 ve 22), Mohamed Salah (dk. 14 pen.) (Trabzonspor)

45. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Dju'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan'dan geri döndü.

22. dakikada Pina'ın sağ taraftan ceza sahası içine yerden gönderdiği topu iyi takip eden Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 3-0

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını bordo-mavililerin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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