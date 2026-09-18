Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Singapur ile ilişkilerimizi yeni adımlarla güçlendirme konusundaki kararlılığımızı vurgulamak isterim' dedi.

Singapur Milli Günü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara'da gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Göktaş, Singapur Milli Günü'nü kutlayarak, Singapur için huzur ve refah dolu bir gelecek temenni ettiğini söyledi. Singapur'un bağımsızlığını kazandığı günden beri güçlü bir kalkınma başarısı gösterdiğini belirten Göktaş, Türkiye olarak Singapur ile dostane ilişkileri ve güvenilir ortaklığı kıymetli bulduğunu ifade etti. Bu yıl, diplomatik ilişkilerin 57'nci, stratejik ortaklığın ise 12'nci yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Göktaş, 'Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz, karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslar, birçok alanda tesis ettiğimiz iş birliklerimizi daha da güçlendirdi. Bunun yanı sıra, parlamentolarımız arasındaki etkili diyalog ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkı sağlıyor. Bu yakın temas, parlamentolarımızdaki Dostluk Gruplarının çalışmalarıyla daha da pekişiyor. Bağlantısallık konusundaki ortak vizyonumuz, ülkelerimiz açısından önemli fırsatlar sunuyor. Güçlü hava yolları bağlantılarımız, ülkelerimiz arasındaki mesafeleri kısaltarak halklarımızı yakınlaştırıyor' açıklamasında bulundu.

'Küresel ticaret yollarında yaşanan güçlükler karşısında, birlikte atacağımız adımların yeni fırsatlar doğuracağını düşünüyoruz'

Hava yolunda ulaşılan bu güçlü düzeyin, deniz yolu bağlantılarıyla taşıyabileceklerini kaydeden Göktaş, 'Küresel ticaret yollarında yaşanan güçlükler karşısında, birlikte atacağımız adımların yeni fırsatlar doğuracağını düşünüyoruz. Bu ortaklığın en somut örneklerinden biri, Port of Singapore Authority'nin Mersin Uluslararası Limanı'ndaki yatırımlarıdır. Bu ortaklığa büyük değer veriyor ve gelecekte daha da gelişmesini temenni ediyoruz. Bu tecrübeyi temel alarak, ticaret yollarımızı güçlendirmeyi ve lojistik bağlarımızı daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz' şeklinde konuştu.

'2 ülke arasındaki ticaret hacmi, geçtiğimiz yıl 1 milyar ABD dolarını aştı'

Singapur'un bugün Güneydoğu Asya'daki en büyük 5. ticaret ortağı olduğuna değinen Göktaş, '2 ülke arasındaki ticaret hacmi, geçtiğimiz yıl 1 milyar ABD dolarını aştı. Bölge ülkeleriyle imzaladığımız en kapsamlı ticaret anlaşması, 2017 yılından bu yana yürütmekteyiz. ASEAN Diyalog Ortaklığımız da bölgeyle ilişkilerimizin önemli dayanaklarından biridir. Geçtiğimiz Temmuz ayında Manila'da olumlu sonuçlanan Diyalog Ortaklığı başvurumuza verdiği destekleri için Singapur'a içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu statünün, tüm bölgeyle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına ve ortak refah için önemli fırsat sunacağına inanıyoruz' diye konuştu.

'Singapur ile ilişkilerimizi yeni adımlarla güçlendirme konusunda kararlıyız'

Türkiye ve Singapur'un küresel meseleler karşısında benzer ve ilkeli bir tutum sergilediğini söyleyen Bakan Göktaş, bunu son derece kıymetli bulduklarını belirtti. Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

'Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin yanı sıra, sosyal hizmetler alanındaki iş birliğimiz de ilişkilerimize ayrı değer katıyor. Singapur, özellikle aileleri destekleyen ve aile bağlarını güçlendiren uygulamalarıyla öncü ülkeler arasında yer alıyor. Ailelerin karşılaştığı ortak sınamalara karşı, tecrübelerimizi ve başarılı uygulamalarımızı paylaşmayı değerli buluyoruz. Bu anlayışla, toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal hizmetlerde tecrübelerimizi bir araya getirerek yeni adımlar atmak istiyoruz. Bu alanda atacağımız ortak adımların ailelerin güçlendirilmesine ve toplum refahının desteklenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanlığı ile imzaladığımız Mutabakat Zaptı, bu alanda yürüteceğimiz ortak çalışmalar için sağlam bir zemin oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde bu zemini, somut projelere dönüştüreceğiz. Singapur ile ilişkilerimizi yeni adımlarla güçlendirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak isterim.'