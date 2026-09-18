Katılım finansının duayen ismi Osman Akyüz vefat etti

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague Süper Kupa yarı finalinde Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Dubai Basketball-Real Madrid maçının kaybedeni ile üçüncülük maçı oynayacak.

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