Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague Süper Kupa yarı finalinde Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Dubai Basketball-Real Madrid maçının kaybedeni ile üçüncülük maçı oynayacak.
Salon: Etihad Arena
Hakemler: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Luka Kardum
Olympiakos: Sasha Vezenkov 7, Tyler Dorsey 9, Donta Hall 12, Tyson Christopher Ward 9, Codi Miller-McIntyre 2, Evan Fournier 19, Jean Montero 13, Tyrique Jones 2, Cory Joseph 10, Mbaye Ndiaye 9
Başantrenör: Georgios Bartzokas
Fenerbahçe: Shavon Shields 18, Wade Baldwin 9, Nicolo Melli 5, Will Clyburn 8, Marcus Bingham Jr. 10, Chris Silva 5, Braxton Key 17, Talen Horton Tucker 8, Trent Forrest 7, Johnny Juzang 3, Onuralp Bitim
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 20-25
Devre: 43-45
3. Periyot: 69-78