Maçtan dakikalar 

8. dakikada ceza sahasında Mertens’in vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Barış’ın gelişine şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada Mertens’in sağ taraftan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı içinden Köhn'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 6 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

31. dakikada Icardi’nin pasında ceza sahası sol çaprazdan Zaha’nın yerden sert vuruşunda kaleci Gökhan’ın çeldiği topla buluşan Torreira meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
33. dakikada Köhn’ün ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

38. dakikada Shelvey’in kısa kullandığı serbest vuruşta Hojer’in ceza yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlara gitti. 2-1

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40. dakikada Mertens’in pasında Kerem Demirbay’ın ceza yayının gerisinden gelişine sert vuruşunda top filelerle buluştu. 3-1

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 6 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

45. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden sağ çaprazdan Kerem Demirbay yerden sert bir vuruşla topu ağlara yolladı. 4-1

61. dakikada Hojer’in kullandığı serbest vuruşta barajdaki Mertens’ten seken top Olawoyin’e çarparak ağlara gitti. 4-2

62. dakikada Zaha’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens, Hojer’in müdahalesinde yerde kalınca hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Kerem Demirbay’ın vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu. 5-2

85. dakikada Ziyech’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tete bekletmeden pasını Icardi’ye verdi. Bu oyuncu altı pas çizgisi üzerinden topu filelere gönderdi. 6-2

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 6 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

Hakemler: Bahattin Şimşek, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Zaha dk. 23), Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira (Ndombele dk. 78), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Ziyech, dk. 78) Kerem Aktürkoğlu (Tete dk. 78), Icardi (Vinicius dk. 86)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya (Mithat Pala dk. 60 (Faye dk. 78)), Shelvey, Akintola (Gustavo dk. 60), Varesanovic (Zeqiri dk. 46), Olawoyin, Minchev (Gaich dk. 60)

Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Mocsi, Anıl Yaşar, Eray Korkmaz

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Derrick Köhn (dk. 9), Lucas Torreira (dk. 31), Kerem Demirbay (dk. 40, 45 ve 64 pen.), Mauro Icardi (dk. 85) (Galatasaray), Casper Hojer (dk. 38), İbrahim Olawoyin (dk. 61) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Mauro Icardi (Galatasaray), Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 6 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)