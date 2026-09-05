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Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

38. dakikada sol taraftan Trossard'ın ayağının dışıyla savunma arkasına uzun pasında Rıdvan ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Rıdvan'ın uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarpıp ağlarla buluştu. 1-1

26. dakikada sağ taraftan Brown'ın uzun kullandığı taç atışında top kale önünde Agbadou'dan sekti. Burada bulunan Skriniar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

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