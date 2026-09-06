Trabzon'daki küçük yaştaki yetenekler sadece Trabzonspor ve Trabzon kulüplerinin değil Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Türkiye'nin köklü kulüplerinin de radarına girdi.

Son olarak Trabzon'daki Yetenekler Futbol Okulu'ndan 10 yaşındaki kanat oyuncusu Barbaros Aydın ile yine aynı yaştaki orta saha oyuncusu Yağız Aktaş Fenerbahçe alt yapısının yolunu tutarken, 11 yaşındaki kaleci Kerem Tuna Yıldırım ise Galatasaray'a gitti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yetenekler Futbol Okulu Koordinatörü Ercan Aktaş, amaçlarının Türk futboluna sporcu yetiştirmek ve gelişimlerini tamamlayabilecek hedef takımlara sporcu vermek olduğunu söyledi. Aktaş 'Trabzon'da çok yetenekli sporcular var. Biz bu sporcuların vizyonlarını ve misyonlarını sürdürmek adına sadece bu şehirde değil de Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve önemli kulüplerinde fırsat bulmaları halinde neler yapacaklarını göstermek istiyoruz. Barbaros, Yağız ve Kerem sadece bu çocuklardan bir kaçı. Trabzon bir futbol şehri, futbolcu fabrikası. Bu fabrikadan çıkacak her ürün ve her futbolcu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin dikkatini çekiyor. Bu noktada biz de bir futbol okulu olarak önemli bir görev yürütüyor, çocuk yaştaki yeteneklerimize bir köprü görevi sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.