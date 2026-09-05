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17. dakikada Giorbelidze'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Eren Tozlu, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı mavi-beyazlı ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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