Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 6-0 mağlup etti.
Stat: 17 Eylül
Hakemler: Melek Dakan, Sezgin Çınar, Mehmet Dura
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lucas Pedro Alves de Lima (Dame Bamba Seck dk. 66), Dean Liço (Remi Jose Michel Mulumba dk. 46), Gianni Salvatore Bruno (Recep Yalın Dilek dk. 63), Muhammed Gümüşkaya (Enes Çinemre dk. 46), Oluwatosin Kehinde, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Döndertaş, Amidou Badji (Hakan Bilgiç dk. 63), Burak Bekaroğlu
Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Biler, Emirhan Ayhan, Yasin Arda Midiliç, Atalay Atçı
Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan
Boluspor: Angelo Tafas (Muhammet Özkan dk. 60), Can Arda Yılmaz, Rodrigo Rivas Gonzalez (Ege Özkayimoğlu dk. 60), Fernando Roberto Escobar Rodriguez (Tolunay Artuç dk. 64), Abdulsamet Kirim, Mustafa Alptekin Çaylı, Muhammed Mert, Muhammet Zeki Dursun, Juan Cruz Arguello (Ahmet Can Özdemir dk. 60), Elvin Yunuszade (Cuesta Rodriguez dk. 60), Bartu Göçmen
Yedekler: Furkan Metin, Kevin Andres, Ali Çırak, Furkan Emin Kaçmaz, Deniz Yılmaz, Arda Tuğra Saygı
Teknik Direktör: Daniel Farrar
Goller: Badji (dk. 16 ve 33), Bruno (dk. 20 ve 24), Kehinde (dk. 37 ve 79) Bandırmaspor
Sarı kartlar: Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor) Elvin Yunuszade, Can Arda Yılmaz (Boluspor)