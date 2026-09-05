Borsa İstanbul’da şirketlerden yoğun pay hareketliliği: Geri alımlar ve satışlar dikkat çekti

Pusula Portföy’de 115 milyar TL’lik fon neden 8 milyar TL’nin altına düştü?

ICAO’nun Yeni Veri Tedarikçisi KEYVAN Havacılık Oldu!

Borsa İstanbul’da gong İntetra Teknoloji için çaldı

Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudiler belgeseli ABD’de tartışma başlattı: “Vergilerimiz nereye gidiyor?”

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çobana 150 bin lira maaş veriliyor, yine de üretici aradığını bulamıyor

Üsküdar’da başkanvekili seçimi yapılamadı: Yeni tarih belli oldu

Erdoğan’dan imam hatipli Harp Okulu birincisi için dikkat çeken mesaj

Goller: Badji (dk. 16 ve 33), Bruno (dk. 20 ve 24), Kehinde (dk. 37 ve 79) Bandırmaspor

Bandırmaspor: Akın Alkan, Lucas Pedro Alves de Lima (Dame Bamba Seck dk. 66), Dean Liço (Remi Jose Michel Mulumba dk. 46), Gianni Salvatore Bruno (Recep Yalın Dilek dk. 63), Muhammed Gümüşkaya (Enes Çinemre dk. 46), Oluwatosin Kehinde, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Döndertaş, Amidou Badji (Hakan Bilgiç dk. 63), Burak Bekaroğlu

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 6-0 mağlup etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.