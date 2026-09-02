Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile yollarını ayırdı. 2021-2022 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Nelsson, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında şampiyon olan kadrolarda yer aldı. Şubat 2025'te İtalyan ekibi Roma'ya kiralanan Danimarkalı stoper, geçtiğimiz sezonu ise Hellas Verona'da tamamladı. Galatasaray'ın Avusturya kampına katılan Nelsson'un sözleşmesi bugün itibarıyla feshedildi.