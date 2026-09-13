Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sivasspor, evinde Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada sol tarafta topla buluşan Amilton, yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ethemi kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Oğuzhan'ın ortasında Ahmet, topu filelere yolladı. 1-1

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Fatih Tokail, İbrahim Ethem Potuk, Batuhan Bıyıklı

Sivasspor: Arda Erdursun, Murat Paluli, Appindangoye, Mert Çelik (Okan Erdoğan dk. 46), Uğur Çiftçi, Mohammed (Yusuf Cihat Çelik dk. 46), Charisis (Oğuzhan Aksoy dk. 87), Amilton, Ethemi (Ceesay dk. 67), Burak Kapacak (Salih Kavrazlı dk. 56), Manaj

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Osman Özköylü getirildi
Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Osman Özköylü getirildi
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Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Emre Gökay, Turan Tuzlacık, Yusuf Çağlar Kefkir, Yılmaz Cin

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ahmet Emin Engin (Orhan Nahırcı dk. 83), Pino, Yiğit Fidan, Oğuzhan Matur, Çelhaka, Buluthan Bulut (Ali Kaan Güneren dk. 64), Diarra (Osundina dk. 46), Avramovski (Ertuğrul İdris Fuat dk. 83), Poyraf Efe Yıldırım, Yasin Uzunoğlu (Sissoko dk. 64)

Yedekler: Arel Ekinci, Ali Barak, Camaj, Selim Dilli, Alihan Kazmaz

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Valon Ethemi (dk. 13) (Sivasspor), Ahmet Engin (dk. 33) (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Rey Manaj (Sivasspor), Orhan Nahırcı (Muğlaspor)